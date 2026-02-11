На Полтавщині на території приватного подвір’я впала бойова частина російської ракети. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, під час збиття частина ракети Х-101 не вибухнула. На місце виїхала бригада вибухотехніків для її знешкодження.
Як зазначили правоохоронці, боєприпас становив значну небезпеку для населення. Із дотриманням заходів безпеки вибухотехніки знешкодили ракету, а далі перевезли її на спеціальний майданчик для знищення шляхом підриву.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині вибухотехніки знешкодили бойові частини збитих російських безпілотників.
