Завтра Кременчук прощатиметься із військовослужбовцем Сергієм Огирем

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 9

У четвер, 12 лютого, у Кременчуці прощатимуться із померлим військовослужбовцем Сергієм Огирем. Про це інформують в департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що Сергій Огир — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцької гімназії № 16 — помер 29 січня 2026 року.

Прощання та поховання захисника відбудеться завтра, 12 лютого:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.