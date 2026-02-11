Завтра Кременчук прощатиметься із військовослужбовцем Сергієм Огирем

У четвер, 12 лютого, у Кременчуці прощатимуться із померлим військовослужбовцем Сергієм Огирем. Про це інформують в департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що Сергій Огир — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцької гімназії № 16 — помер 29 січня 2026 року.
Прощання та поховання захисника відбудеться завтра, 12 лютого:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
