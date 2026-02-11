Підозрюваного у стрілянині по будинках в Лубнах взяли під варту 

У Лубнах затримали 33-річного чоловіка, який, за даними слідства, вночі відкрив стрілянину по багатоквартирному та приватному будинках
На минулому тижні у Лубнах чоловік відкрив стрілянину по житлових будинках. Про це повідомляє пресслужба Головного управляння поліції у Полтавській області.
Відомо, що повідомлення про постріли в місті надійшло до чергової частини Лубенського райвідділу поліції від місцевих мешканців.
За попередньою інформацією, фігурант спочатку здійснив постріли з вулиці у бік квартири в багатоквартирному будинку. Згодом, уже перебуваючи за іншою адресою, чоловік вистрілив щонайменше 11 разів у бік приватного домоволодіння.
Правоохоронці встановили особу, причетну до інциденту, та затримали 33-річного мешканця Лубен у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.
У разі доведення вини в суді чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.
