Підозрюваного у стрілянині по будинках в Лубнах взяли під варту

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 159

У Лубнах затримали 33-річного чоловіка, який, за даними слідства, вночі відкрив стрілянину по багатоквартирному та приватному будинках

На минулому тижні у Лубнах чоловік відкрив стрілянину по житлових будинках. Про це повідомляє пресслужба Головного управляння поліції у Полтавській області.

Відомо, що повідомлення про постріли в місті надійшло до чергової частини Лубенського райвідділу поліції від місцевих мешканців.

За попередньою інформацією, фігурант спочатку здійснив постріли з вулиці у бік квартири в багатоквартирному будинку. Згодом, уже перебуваючи за іншою адресою, чоловік вистрілив щонайменше 11 разів у бік приватного домоволодіння.

З місця події поліцейські вилучили речові докази, які направили на експертне дослідження. Фігуранту вже повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави, — повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Лубенського райвідділу поліції Володимир Кузьменко.

Правоохоронці встановили особу, причетну до інциденту, та затримали 33-річного мешканця Лубен у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини в суді чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

