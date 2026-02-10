ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

На Полтавщині затримали підозрюваного у незаконному збуті вибухових речовин

Вчора, 21:00 Переглядів: 137

 

Правоохоронці задокументували факти збуту вибухвки загальною вагою понад 15 кілограмів

Правоохоронці Полтавщини викрили жителя Харківської області, причетного до незаконного обігу зброї та вибухових речовин. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Оперативники карного розшуку задокументували три факти збуту вибухівки загальною вагою понад 15 кілограмів. За попередніми даними, сума незаконного прибутку перевищила 100 тисяч гривень.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили значний арсенал озброєння та боєприпасів. Серед вилученого — 16 автоматів, три пістолети, понад шість тисяч набоїв, 30 гранат, більш як 150 кілограмів вибухових речовин, а також порох, саморобні вибухові пристрої та засоби ініціювання вибуху.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, що в Україні діяла масштабна схема збуту наркотиків, обшуки проводили і на території Полтавської області.


0
Автор: Катерина Животовська
Теги: вибухівка зброя поліція
