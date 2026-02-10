Хто може отримати субсидію на дрова та чи можна без дозволів спилювати сухостой

Для багатьох українців, які живуть у приватному секторі, пічне опалення залишається єдиним способом обігріти будинок. Однак дрова коштують дорого й тому держава надає фіансову підтримку вразливим верствам населення.

Хто може отримати субсидію на дрова

Для жителів домогосподарств без централізованого опалення передбачена житлова субсидія на придбання твердого, рідкого пічного палива та скрапленого газу. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Отримати субсидію на придбання дров можуть як українці, так і іноземці, а також люди без громадянства, які легально проживають в Україні.

При цьому держава приділяє особливу увагу вразливим категоріям населення.

Субсидію на дрова призначають:

одиноким пенсіонерам;

людям з інвалідністю;

багатодітним сім’ям;

одиноким батькам;

внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу;

сім’ям з дітьми з інвалідністю.

Як отримати гроші на дрова

Субсидіюї на дрова призначають з урахуванням сукупного доходу сім’ї за попередній календарний рік. Її розмір визначають індивідуально для кожного домогосподарства.

При цьому гроші на дрова виділяють за умов:

якщо у будинку немає централізованого опалення;

якщо для обігріву не використовується газ або електроенергія.

Щоб отримати підтримку від держави, необхідно звернутися до Пенсійного фонду. Це можна зробити особисто через сервісний центр ПФУ, онлайн через вебпортал електронних послуг чи через портал «Дія». або через ЦНАП.

Для призначення субсидії потрібно подати наступні документи:

заяву;

декларацію про доходи;

договір оренди житла (за наявності);

копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (якщо така заборгованність є).

У повідомленні ПФУ зазначається, що Пенсійний фонд лише нараховує гроші на закупівлю дров, а їх наданням у натуральному вигляді займаються обласні адміністрації.

Де можна заготовляти дрова для опалення та чи можна без дозволу спилювати сухостій

Самовільно приходити до лісу чи посадки та заготовляти дрова з сухостою або повалених вітром дерев заборонено. Для будь-якої рубки потрібен лісорубний квиток — спеціальний дозвіл, який отримують лише постійні лісокористувачі, зокрема лісогосподарські підприємства.

Незаконне спилювання сухих або повалених дерев підпадає під адміністративну відповідальність. Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна порубка, пошкодження та знищення дерев або чагарників, як і їх перевезення та зберігання вважається адміністративним порушенням та карається штрафами: для громадян — від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів (510 — 1020 грн), а для посадових осіб — від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів.

За ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було притягнуто до адмінвідповідальності за иаке порушення, розмір штрафу збільшується — до 90 неоподатковуваних мінімумів доходів для громадян та 900 для посадових осіб.

Водночас без жодних дозволів дозволено збирати лісову підстилку та дрібні природні залишки — хвою, листя, невеликі гілки, кору, що опала.

На прибудинкових територіях багатоквартирних будинків також заборонено спилювати дерева без відповідних погоджень, адже ці ділянки є власністю територіальної громади. Натомість на приватній присадибній землі власник має право самостійно зрізати дерева без отримання спеціальних дозволів.

