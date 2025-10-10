Лісівники Полтавщини заготовили дрова на зиму: як і де купити
Сьогодні, 19:01
Дрова доступні для населення та соцзакладів — із документами можна звертатися до лісництва
Лісівники Полтавської області підготувалися до опалювального сезону — сформували запас дров для потреб населення та соціальних установ. Про це повідомили у філії «Слобожанський лісовий офіс».
З початку року вже реалізували понад 170 тисяч м³ паливної деревини. Продаж триває упродовж усього року.
Як купити дрова:
- Зверніться до найближчого лісництва.
- Візьміть із собою паспорт та ІПН (РНОКПП).
- Підпишіть договір (це займає небагато часу).
- Сплатіть квитанцію.
- Отримайте дрова.
Ціни на дрова для населення (без доставки та навантаження):
- І група (твердолистяні породи) — 1272 грн/м³
- ІІ група (сосна, вільха) — 834 грн/м³
- ІІІ група (м’яколистяні) — 684 грн/м³
Контакти для замовлення:
Полтавська область:
- Гадяцьке надлісництво — 099 953 38 04
- Миргородське надлісництво — 066 634 37 99
- Полтавське надлісництво — 066 205 21 12
