Лісівники Полтавщини заготовили дрова на зиму: як і де купити

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 137

Дрова доступні для населення та соцзакладів — із документами можна звертатися до лісництва

Лісівники Полтавської області підготувалися до опалювального сезону — сформували запас дров для потреб населення та соціальних установ. Про це повідомили у філії «Слобожанський лісовий офіс». З початку року вже реалізували понад 170 тисяч м³ паливної деревини. Продаж триває упродовж усього року. Як купити дрова: Зверніться до найближчого лісництва. Візьміть із собою паспорт та ІПН (РНОКПП). Підпишіть договір (це займає небагато часу). Сплатіть квитанцію. Отримайте дрова. Ціни на дрова для населення (без доставки та навантаження): І група (твердолистяні породи) — 1272 грн/м³

(твердолистяні породи) — 1272 грн/м³ ІІ група (сосна, вільха) — 834 грн/м³

(сосна, вільха) — 834 грн/м³ ІІІ група (м’яколистяні) — 684 грн/м³ Контакти для замовлення: Полтавська область: Гадяцьке надлісництво — 099 953 38 04

Миргородське надлісництво — 066 634 37 99

Полтавське надлісництво — 066 205 21 12

