За зберігання дров без документів громадян можуть штрафувати: Верховна Рада ухвалила законопроєкт

Вчора, 18:02 Переглядів: 6 857 Коментарів: 2

Покарання для громадян, які зберігають деревину без відповідних документів, залежатиме від суми її вартості

Відтепер громадян можуть штрафувати за зберігання деревини без відповідних документів на неї. Про це йдеться у законопроєкті № 9665, ухваленому Верховною Радою України 10 жовтня 2024 року.

Усі громадяни тепер мають мати документи, які підтверджуватимуть їхнє походження (чеки чи накладні про купівлю тощо). Якщо ж власники деревини не зможуть довести, що вони цю деревину придбали законним чином, їм може загрожувати відповідальність залежно від вартості дров:

якщо вартість дров є меншою за 30 тисяч гривень, передбачено адміністративну відповідальність зі штрафом від 34 тисяч гривень;

якщо вартість збереженої деревини перевищує 30 тисяч гривень, власнику може загрожувати від 5 до 7 років позбавлення волі.

Проте завчасно бити на сполох не варто — наразі закон ще не підписав Президент України Володимир Зеленський.

Цей закон покликаний запобігти незаконній вирубці та продажу деревини, але його впровадження вимагає детального роз’яснення, оскільки така сувора відповідальність може мати серйозні наслідки для великої кількості жителів сіл, які зберігають дрова без офіційних документів.

Зокрема, закон зачепить практично всіх жителів сільських районів, де мешканці часто заготовляють дрова самостійно або купують їх без офіційних документів.