Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 493

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 4 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • туп. 1-й Гайдамацький, 4, 5, 6;
  • туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5;
  • вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;
  • пров. Гайдамацький, 3-45;
  • вул. Космонавтів, 47/2-86;
  • пров. Михайлівський, 1Б-20;
  • вул. П.Орлика, 6/21-11/37;
  • пров. П.Орлика, 2/53-24;
  • вул. Чумацький Шлях, 45-67;
  • вул. Вадима Пугачова, 4А-21;
  • просп. Свободи, 85Д;
  • вул. Ігоря Сікорського, 1-41;
  • вул. Ракетна, 9;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
  • вул. Білецьківська, 15-66;
  • вул. Гайдамацька, 80-147;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • вул. І. Чорнобаби, 4-27;
  • пров. Калиновий, 1-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • пр. Ополченський, 6-44;
  • вул. Пілотів, 17-44;
  • пр. Пілотів, 4-49;
  • вул. Сагайдачного, 8-15;
  • вул. Сержанта Мельничука, 16;
  • пров. Урожайний, 3-20;
  • туп. Урожайний, 1-12;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-129;
  • вул. Ярослава Мудрого, 1-32;
  • просп. Лесі Українки, 51, 51А, 55;
  • вул. Мрії, 3, 5, 7;
  • вул. Василі Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександріївська, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-135;
  • вул. Олександрійська, 6;
  • пр. Тупіковий, 1-7;
  • пров. Івана Приходька, 110;
  • вул. Вадима Кришталя;
  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31;
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
  • туп. 1-й Парковий, 3-8;
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • пров. Деповський, 1-23;
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
  • пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
  • вул. Кохнівська, 63-108;
  • пров. Межовий, 9, 23;
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8;
  • пров. Бондарський, 4-26;
  • пров. Бригадирський, 3-19;
  • пров. Кар'єрний, 1/4-23;
  • пров. Козачий, 2/7-23;
  • пров. Миргородський, 2-11;
  • вул. Переяславська, 108, 116/48;
  • вул. Хорольська, 50/1-67/18;
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18;
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20;
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 7-й Хорольський, 2-36;
  • вул. Рудникова, 1-70/16;
  • вул. Хорольська, 98/4-143/6;
  • пров. Арсенальний, 13-62;
  • проїзд Арсенальний, 1-24/35;
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
  • вул. Червона Гірка, 23;
  • вул. Чередницька, 56;
  • пров. Чередницький, 5-8;
  • просп. Свободи, 52;
  • пр. Арсенальний, 2;
  • вул. Гранітна, 5;
  • пров. Захисний, 3-15;
  • пров. Козачий, 24-34;
  • туп. Козачий, 3-10/29;
  • вул. Криворудна, 16-20А;
  • пров. Сорочинський, 2-15;
  • пров. Стрілецький, 9-18;
  • пров. Фабричний, 3-13/1;
  • вул. Хорольська, 64-117;
  • туп. 10-й Хорольський, 4-11;
  • туп. 7-й Хорольський, 9А-34;
  • туп. 8-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 9-й Хорольський, 9-14;
  • вул. Хорольська, 150/7-209/6;
  • вул. Пілотів, 17-44;
  • пр. Пілотів, 4-49.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38-20/33;
  • вул. Рєпіна, 9/28-86;
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26;
  • вул. Виноградна, 15-56;
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46;
  • пров. І. Приходька, 3-24;
  • вул. І. Франка, 4-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна, 2/25-100;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • вул. М. Березовського, 7-45;
  • пров. М. Савченка, 3-36;
  • вул. Республіканська, 1-107;
  • вул. Тупікова, 3-10;
  • пров. К. Ушинського, 1-14;
  • пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;
  • вул. Х. Алчевської, 2;
  • пров. Художній, 2-15;
  • вул. Художня, 28-57/2.

З 8.00 до 20.00

  • с. Потоки;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Придніпрянське.
1
Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх