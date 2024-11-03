Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 4 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 туп. 1-й Гайдамацький, 4, 5, 6;

туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5;

вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;

пров. Гайдамацький, 3-45;

вул. Космонавтів, 47/2-86;

пров. Михайлівський, 1Б-20;

вул. П.Орлика, 6/21-11/37;

пров. П.Орлика, 2/53-24;

вул. Чумацький Шлях, 45-67;

вул. Вадима Пугачова, 4А-21;

просп. Свободи, 85Д;

вул. Ігоря Сікорського, 1-41;

вул. Ракетна, 9;

вул. Академіка Герасимовича, 95-204;

вул. Білецьківська, 15-66;

вул. Гайдамацька, 80-147;

пров. Гарматний, 3-22;

вул. І. Чорнобаби, 4-27;

пров. Калиновий, 1-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-44;

вул. Пілотів, 17-44;

пр. Пілотів, 4-49;

вул. Сагайдачного, 8-15;

вул. Сержанта Мельничука, 16;

пров. Урожайний, 3-20;

туп. Урожайний, 1-12;

вул. Чумацький Шлях, 87-129;

вул. Ярослава Мудрого, 1-32;

просп. Лесі Українки, 51, 51А, 55;

вул. Мрії, 3, 5, 7;

вул. Василі Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександріївська, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-135;

вул. Олександрійська, 6;

пр. Тупіковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110;

вул. Вадима Кришталя;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30, 31;

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівниий, 2/34-16;

пр. Житлобудівниий, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108;

пров. Межовий, 9, 23;

пров. Антіна Кущинського, 4-8;

пров. Бондарський, 4-26;

пров. Бригадирський, 3-19;

пров. Кар'єрний, 1/4-23;

пров. Козачий, 2/7-23;

пров. Миргородський, 2-11;

вул. Переяславська, 108, 116/48;

вул. Хорольська, 50/1-67/18;

туп. 1-й Хорольський, 5-18;

туп. 2-й Хорольський, 9-20;

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-8;

туп. 7-й Хорольський, 2-36;

вул. Рудникова, 1-70/16;

вул. Хорольська, 98/4-143/6;

пров. Арсенальний, 13-62;

проїзд Арсенальний, 1-24/35;

вул. Героїв Маріуполя, 9-29;

вул. Червона Гірка, 23;

вул. Чередницька, 56;

пров. Чередницький, 5-8;

просп. Свободи, 52;

пр. Арсенальний, 2;

вул. Гранітна, 5;

пров. Захисний, 3-15;

пров. Козачий, 24-34;

туп. Козачий, 3-10/29;

вул. Криворудна, 16-20А;

пров. Сорочинський, 2-15;

пров. Стрілецький, 9-18;

пров. Фабричний, 3-13/1;

вул. Хорольська, 64-117;

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

туп. 7-й Хорольський, 9А-34;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

вул. Хорольська, 150/7-209/6;

вул. Пілотів, 17-44;

пр. Пілотів, 4-49. З 8.00 до 18.00 вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38-20/33;

вул. Рєпіна, 9/28-86;

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;

пров. Антона Чехова, 3-7/26;

вул. Виноградна, 15-56;

вул. В. Івасюка, 31-86/46;

пров. І. Приходька, 3-24;

вул. І. Франка, 4-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-100;

пров. Насосний, 3-22;

вул. М. Березовського, 7-45;

пров. М. Савченка, 3-36;

вул. Республіканська, 1-107;

вул. Тупікова, 3-10;

пров. К. Ушинського, 1-14;

пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;

вул. Х. Алчевської, 2;

пров. Художній, 2-15;

вул. Художня, 28-57/2. З 8.00 до 20.00 с. Потоки;

с. Мала Кохнівка;

с. Придніпрянське.

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