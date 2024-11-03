Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 17:35
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 4 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- туп. 1-й Гайдамацький, 4, 5, 6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5;
- вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;
- пров. Гайдамацький, 3-45;
- вул. Космонавтів, 47/2-86;
- пров. Михайлівський, 1Б-20;
- вул. П.Орлика, 6/21-11/37;
- пров. П.Орлика, 2/53-24;
- вул. Чумацький Шлях, 45-67;
- вул. Вадима Пугачова, 4А-21;
- просп. Свободи, 85Д;
- вул. Ігоря Сікорського, 1-41;
- вул. Ракетна, 9;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
- вул. Білецьківська, 15-66;
- вул. Гайдамацька, 80-147;
- пров. Гарматний, 3-22;
- вул. І. Чорнобаби, 4-27;
- пров. Калиновий, 1-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-44;
- вул. Пілотів, 17-44;
- пр. Пілотів, 4-49;
- вул. Сагайдачного, 8-15;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- пров. Урожайний, 3-20;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Чумацький Шлях, 87-129;
- вул. Ярослава Мудрого, 1-32;
- просп. Лесі Українки, 51, 51А, 55;
- вул. Мрії, 3, 5, 7;
- вул. Василі Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександріївська, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-135;
- вул. Олександрійська, 6;
- пр. Тупіковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110;
- вул. Вадима Кришталя;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
- пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9, 23;
- пров. Антіна Кущинського, 4-8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- пров. Бригадирський, 3-19;
- пров. Кар'єрний, 1/4-23;
- пров. Козачий, 2/7-23;
- пров. Миргородський, 2-11;
- вул. Переяславська, 108, 116/48;
- вул. Хорольська, 50/1-67/18;
- туп. 1-й Хорольський, 5-18;
- туп. 2-й Хорольський, 9-20;
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-8;
- туп. 7-й Хорольський, 2-36;
- вул. Рудникова, 1-70/16;
- вул. Хорольська, 98/4-143/6;
- пров. Арсенальний, 13-62;
- проїзд Арсенальний, 1-24/35;
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
- вул. Червона Гірка, 23;
- вул. Чередницька, 56;
- пров. Чередницький, 5-8;
- просп. Свободи, 52;
- пр. Арсенальний, 2;
- вул. Гранітна, 5;
- пров. Захисний, 3-15;
- пров. Козачий, 24-34;
- туп. Козачий, 3-10/29;
- вул. Криворудна, 16-20А;
- пров. Сорочинський, 2-15;
- пров. Стрілецький, 9-18;
- пров. Фабричний, 3-13/1;
- вул. Хорольська, 64-117;
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- туп. 7-й Хорольський, 9А-34;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- вул. Хорольська, 150/7-209/6;
- вул. Пілотів, 17-44;
- пр. Пілотів, 4-49.
З 8.00 до 18.00
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38-20/33;
- вул. Рєпіна, 9/28-86;
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Антона Чехова, 3-7/26;
- вул. Виноградна, 15-56;
- вул. В. Івасюка, 31-86/46;
- пров. І. Приходька, 3-24;
- вул. І. Франка, 4-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. М. Березовського, 7-45;
- пров. М. Савченка, 3-36;
- вул. Республіканська, 1-107;
- вул. Тупікова, 3-10;
- пров. К. Ушинського, 1-14;
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;
- вул. Х. Алчевської, 2;
- пров. Художній, 2-15;
- вул. Художня, 28-57/2.
З 8.00 до 20.00
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське.
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