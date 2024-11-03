На Полтавщині електроскутер травмував 11-річну дівчинку — поліція

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Учора, 2 листопада, близько 15.30 в одному з сіл Чорнухинської громади електроскутер травмував 11-річну дівчину. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, місцевий 44-річний чоловік наїхав електроскутером на неповнолітню. Внаслідок отриманих травм дитину госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил, якщо це спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Миргороді легковик збив двох дітей, які їхали на електросамокаті.