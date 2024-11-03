На Кременчуччині посилять підготовку населення до національного спротиву: рішення Ради оборони області

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У Кременчуцькому районі та на Полтавщині планують посилити підготовку населення до національного спротиву. Про це стало відомо із рішення Ради оборони області від 16 жовтня 2024 року. Розпорядження щодо введення цього рішення в дію 24 жовтня підписав очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Згідно з документом, в області вирішили до 1 листопада «здійснити організаційні заходи щодо діяльності комунального підприємства (установи) з функціями підготовки населення до національного спротиву та сприяти діяльності аналогічних центрів у Полтавському, Кременчуцькому, Миргородському та Лубенському районах».

За виконання цього рішення відповідають:

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації;

Департамент освіти і науки обласної військової адміністрації;

Управління у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб обласної військової адміністрації;

районні військові адміністрації.

Можемо припустити, що у районах та області мають створити відповідні комунальні установи, діяльність яких і полягатиме у підготовці населення до національного спротиву.

Нагадаємо, цьогоріч у 30-ти громадах області мають запрацювати осередки викладання «Захисту України». На Кременчуччині вони діятимуть у 6-ти громадах району. Зокрема, Кременчук уже отримав 7 млн грн субвенції на викладання цього предмету у школах.