Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина, Війна

На Кременчуччині посилять підготовку населення до національного спротиву: рішення Ради оборони області

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 460

 

Імовірно, в області та районах мають створити відповідні комунальні установи

У Кременчуцькому районі та на Полтавщині планують посилити підготовку населення до національного спротиву. Про це стало відомо із рішення Ради оборони області від 16 жовтня 2024 року. Розпорядження щодо введення цього рішення в дію 24 жовтня підписав очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Згідно з документом, в області вирішили до 1 листопада «здійснити організаційні заходи щодо діяльності комунального підприємства (установи) з функціями підготовки населення до національного спротиву та сприяти діяльності аналогічних центрів у Полтавському, Кременчуцькому, Миргородському та Лубенському районах».

За виконання цього рішення відповідають:

  • Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації;
  • Департамент освіти і науки обласної військової адміністрації;
  • Управління у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб обласної військової адміністрації;
  • районні військові адміністрації.

Можемо припустити, що у районах та області мають створити відповідні комунальні установи, діяльність яких і полягатиме у підготовці населення до національного спротиву.

Нагадаємо, цьогоріч у 30-ти громадах області мають запрацювати осередки викладання «Захисту України». На Кременчуччині вони діятимуть у 6-ти громадах району. Зокрема, Кременчук уже отримав 7 млн грн субвенції на викладання цього предмету у школах.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: національний спротив рада оборони області
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх