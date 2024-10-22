НУШ і «Захист Вітчизни»: Кременчук отримав 7 млн гривень субвенції

На забезпечення доступної освіти в межах реформи «Нова українська школа» і викладання шкільного предмета «Захист Вітчизни» Кременчук отримав від держави субвенцію. Її розмір складає 7 мільйонів гривень. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 22 жовтня.
Через це члени комісії розглянули рішення про внесення змін до показників бюджету міської ради на 2024 рік.
Нагадаємо, нещодавно Кременчук отримав державну субвенцію у розмірі 5 млн гривень на безоплатне харчування для школярів 1-4 класів.
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