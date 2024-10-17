У більшості шкіл Кременчука діти почали харчуватись безкоштовно — виконком

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Віталій Малецький додав, що Кременчук вже отримав державну субвенцію у розмірі 5 млн гривень — «цих грошей вистачить, щоб розрахуватися за цей місяць повністю»

У 75% школах Кременчука діти початкової школи почали харчуватись безкоштовно вже відсьогодні. У решті закладах безкоштовне харчування має з’явитись найближчими днями. Про це повідомив керівник департаменту освіти Геннадій Москалик на засіданні виконавчого комітету.

Віталій Малецький додав, що Кременчук вже отримав державну субвенцію у розмірі 5 млн гривень — «цих грошей вистачить, щоб розрахуватися за цей місяць повністю».