У більшості шкіл Кременчука діти почали харчуватись безкоштовно — виконком

Віталій Малецький додав, що Кременчук вже отримав державну субвенцію у розмірі 5 млн гривень — «цих грошей вистачить, щоб розрахуватися за цей місяць повністю»
У 75% школах Кременчука діти початкової школи почали харчуватись безкоштовно вже відсьогодні. У решті закладах безкоштовне харчування має з’явитись найближчими днями. Про це повідомив керівник департаменту освіти Геннадій Москалик на засіданні виконавчого комітету.
Віталій Малецький додав, що Кременчук вже отримав державну субвенцію у розмірі 5 млн гривень — «цих грошей вистачить, щоб розрахуватися за цей місяць повністю».
Нагадаємо, в Міносвіти заявляли, що учні початкових класів з усієї України почнуть харчуватися безоплатно з жовтня 2024 року. Для цього з бюджету виділили 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у вигляді субвенції. Учні 1-4 класів отримають гаряче харчування безкоштовно, незалежно від того, чи належать до пільгових категорій.
Вартість харчування для учнів закладів загальної середньої освіти у Кременчуці щороку затверджує виконавчий комітет міської ради.
Так цьогоріч 23 серпня рішенням виконкому вартість гарячого харчування (сніданків) становить:
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