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З жовтня учні 1-4 класів в Україні харчуватимуться безкоштовно — МОН

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 542

 Програма поширюється на учнів незалежно від пільгових категорій

Учні початкових класів з усієї України почнуть харчуватися безоплатно з жовтня 2024 року. Для цього з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у вигляді субвенції. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Основні моменти, які варто знати:

  1. Учні 1-4 класів отримають гаряче харчування безкоштовно, незалежно від того, чи належать до пільгових категорій.
  2. Очне або змішане навчання (очне + дистанційне) є умовою для організації безкоштовного харчування.
  3. Громади зможуть використовувати державні кошти для придбання продуктів або для оплати кейтерингу чи послуг аутсорсингу.
  4. Вартість харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартості харчування для старших учнів.
  5. Процеси мають відповідати нормам Постанови Кабінету Міністрів України №305, вимогам НАССР та законодавству щодо безпечності та якості харчових продуктів.

Ця ініціатива є частиною реформи шкільного харчування, яку започаткувала перша леді Олена Зеленська, з метою забезпечення учнів якісною та здоровою їжею.

Скільки коштує харчування школярів у Кременчуці

Вартість харчування для учнів закладів загальної середньої освіти у Кременчуці щороку затверджує виконавчий комітет міської ради.

Так цьогоріч 23 серпня рішенням виконкому вартість безоплатного гарячого харчування (сніданків) становить:

  • для учнів 1-4 класів — 36 гривень;
  • для учнів 5-8 класів — 40 гривень;
  • для учнів 9-11 класів — 45 гривень.

Додамо, що такі ціни на сніданки для дітей у кременчуцьких школах були встановлені й торік.

Пільгові категорії школярів харчуються безкоштовно. 

Також у рішенні зазначено, що «у разі відсутності учнів під час освітнього процесу у закладі освіти та під час дистанційного навчання компенсація за харчування не проводиться».

Нагадаємо, у травні цього року директор Департаменту освіти Полтавської облвійськадміністрації Євген Кончаковський зазначав, що жодна із громад Кременчуччини на 100% не забезпечує учнів шкіл гарячим харчуванням.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: шкільне харчування школи харчування
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