Учні початкових класів з усієї України почнуть харчуватися безоплатно з жовтня 2024 року. Для цього з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у вигляді субвенції. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.
Основні моменти, які варто знати:
Ця ініціатива є частиною реформи шкільного харчування, яку започаткувала перша леді Олена Зеленська, з метою забезпечення учнів якісною та здоровою їжею.
Вартість харчування для учнів закладів загальної середньої освіти у Кременчуці щороку затверджує виконавчий комітет міської ради.
Так цьогоріч 23 серпня рішенням виконкому вартість безоплатного гарячого харчування (сніданків) становить:
Додамо, що такі ціни на сніданки для дітей у кременчуцьких школах були встановлені й торік.
Пільгові категорії школярів харчуються безкоштовно.
Також у рішенні зазначено, що «у разі відсутності учнів під час освітнього процесу у закладі освіти та під час дистанційного навчання компенсація за харчування не проводиться».
Нагадаємо, у травні цього року директор Департаменту освіти Полтавської облвійськадміністрації Євген Кончаковський зазначав, що жодна із громад Кременчуччини на 100% не забезпечує учнів шкіл гарячим харчуванням.
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