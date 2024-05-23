Жодна з громад Кременчуччини не забезпечує 100%-е гаряче харчування для учнів шкіл

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 0

Крім того, у трьох громадах району ціни на харчування входять до переліку найвищих в області

Жодна з громад Кременчуцького району у повному обсязі не забезпечує гаряче харчування для учнів шкіл. Про це 23 травня під час освітянського форуму «Стратегічні пріоритети розвитку освіти Полтавської області» розповів директор Департаменту освіти й науки Полтавської облвійськадміністрації Євген Кончаковський.

Повністю забезпечують гарячим харчуванням учнів у чотирьох громадах області — Коломацькій, Комишнянській, Мартинівській та Новогалещинській.

Окрім того, заклади освіти у Кам’яних Потоках, Піщаному та Омельнику мають високу вартість харчування у порівнянні з іншими громадами району та області.

Найбільше за обіди платять у Мартинівській громаді Полтавського району — 70 гривень. Найменша вартість харчування — у закладі освіти Оржицької громади — 26,50 гривень.

В середньому по області учні харчуються майже за 43 гривні на день.

Нагадаємо, що у Кременчуцькій громаді на одного учня у 2024 році спрямують найменше бюджетних коштів — близько 28 тисяч гривень.