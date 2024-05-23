Жодна з громад Кременчуччини не забезпечує 100%-е гаряче харчування для учнів шкіл

Жодна з громад Кременчуцького району у повному обсязі не забезпечує гаряче харчування для учнів шкіл. Про це 23 травня під час освітянського форуму «Стратегічні пріоритети розвитку освіти Полтавської області» розповів директор Департаменту освіти й науки Полтавської облвійськадміністрації Євген Кончаковський.
Повністю забезпечують гарячим харчуванням учнів у чотирьох громадах області — Коломацькій, Комишнянській, Мартинівській та Новогалещинській.
Окрім того, заклади освіти у Кам’яних Потоках, Піщаному та Омельнику мають високу вартість харчування у порівнянні з іншими громадами району та області.
Найбільше за обіди платять у Мартинівській громаді Полтавського району — 70 гривень. Найменша вартість харчування — у закладі освіти Оржицької громади — 26,50 гривень.
В середньому по області учні харчуються майже за 43 гривні на день.
Нагадаємо, що у Кременчуцькій громаді на одного учня у 2024 році спрямують найменше бюджетних коштів — близько 28 тисяч гривень.
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