Уряд затвердив постанову про надання додаткової відпустки військовим за знищену техніку росіян
Сьогодні, 13:03
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Найбільше дають за знищення військових кораблів та літаків російської армії
Кабінет Міністрів України затвердив механізм та тривалість додаткових відпусток військовослужбовцям за знищену російську техніку. Про це йдеться в постанові уряду № 585.
Згідно з постановою, за кожну одиницю знищеної техніки росіян військовим надаватиметься відпустка:
- військовий корабель — 5 днів;
- військовий літак — 5 днів;
- зенітно-ракетний комплекс — 4 дні;
- військовий вертоліт — 4 дні;
- радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони — 4 дні;
- танк — 3 дні;
- бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система — 3 дні;
- самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню — 3 дні;
- інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — 2 дні;
- комплекс дальнього візуального спостереження — 4 дні;
- засіб контрбатарейної боротьби — 2 дні;
- засіб радіоелектронної боротьби — 2 дні;
- засоби радіоелектронної розвідки — 2 дні;
- крилата або балістична ракета — 3 дні;
- важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага більше 500 кілограмів) — 3 дні;
- середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150—500 кілограмів) — 2 дні;
- легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20—50 кілограмів) — 1 день.
За рішенням командира військової частини відпустка також може надаватись іншим військовослужбовцям (не більше трьох), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні техніки.
Зазначимо, що раніше в Міноборони ввели додаткові грошові виплати за знищену ворожу техніку. Про це повідомляло Міністерство оборони України. Порядок надання виплат регулюється наказом Міноборони № 340 від 18.09.2020 року.
Автор: Віктор Крук
Джерело фото: Правда Геращенко
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