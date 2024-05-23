Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

Уряд затвердив постанову про надання додаткової відпустки військовим за знищену техніку росіян

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 120

 

Найбільше дають за знищення військових кораблів та літаків російської армії

Кабінет Міністрів України затвердив механізм та тривалість додаткових відпусток військовослужбовцям за знищену російську техніку. Про це йдеться в постанові уряду № 585.

Згідно з постановою, за кожну одиницю знищеної техніки росіян військовим надаватиметься відпустка:

  • військовий корабель — 5 днів;
  • військовий літак — 5 днів;
  • зенітно-ракетний комплекс — 4 дні;
  • військовий вертоліт — 4 дні;
  • радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони — 4 дні;
  • танк — 3 дні;
  • бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система — 3 дні;
  • самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню — 3 дні;
  • інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — 2 дні;
  • комплекс дальнього візуального спостереження — 4 дні;
  • засіб контрбатарейної боротьби — 2 дні;
  • засіб радіоелектронної боротьби — 2 дні;
  • засоби радіоелектронної розвідки — 2 дні;
  • крилата або балістична ракета — 3 дні;
  • важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага більше 500 кілограмів) — 3 дні;
  • середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150—500 кілограмів) — 2 дні;
  • легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20—50 кілограмів) — 1 день.

За рішенням командира військової частини відпустка також може надаватись іншим військовослужбовцям (не більше трьох), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні техніки.

Зазначимо, що раніше в Міноборони ввели додаткові грошові виплати за знищену ворожу техніку. Про це повідомляло Міністерство оборони України. Порядок надання виплат регулюється наказом Міноборони № 340 від 18.09.2020 року.

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: Правда Геращенко
Теги: Міноборони знищення техніка ворог відпустки військовослужбовці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх