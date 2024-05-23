Уряд затвердив постанову про надання додаткової відпустки військовим за знищену техніку росіян

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Кабінет Міністрів України затвердив механізм та тривалість додаткових відпусток військовослужбовцям за знищену російську техніку. Про це йдеться в постанові уряду № 585.

Згідно з постановою, за кожну одиницю знищеної техніки росіян військовим надаватиметься відпустка:

військовий корабель — 5 днів;

військовий літак — 5 днів;

зенітно-ракетний комплекс — 4 дні;

військовий вертоліт — 4 дні;

радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони — 4 дні;

танк — 3 дні;

бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система — 3 дні;

самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню — 3 дні;

інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — 2 дні;

комплекс дальнього візуального спостереження — 4 дні;

засіб контрбатарейної боротьби — 2 дні;

засіб радіоелектронної боротьби — 2 дні;

засоби радіоелектронної розвідки — 2 дні ;

; крилата або балістична ракета — 3 дні;

важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага більше 500 кілограмів) — 3 дні;

середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150—500 кілограмів) — 2 дні;

легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20—50 кілограмів) — 1 день.

За рішенням командира військової частини відпустка також може надаватись іншим військовослужбовцям (не більше трьох), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні техніки.

Зазначимо, що раніше в Міноборони ввели додаткові грошові виплати за знищену ворожу техніку. Про це повідомляло Міністерство оборони України. Порядок надання виплат регулюється наказом Міноборони № 340 від 18.09.2020 року.