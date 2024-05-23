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Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 123

 

У цей день ми згадуємо морпіхів, які загинули, захищаючи Україну від російських загарбників

Сьогодні в Україні відзначають День морської піхоти — професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Воно відзначається щорічно 23 травня від 2018 року, коли було встановлене Указом Президента України № 145/2018.

Саме 23 травня 1918 року гетьман Павло Скоропадський видав указ України по Морському відомству «Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби».

Сучасні морські піхотинці успадкували найкращі бойові традиції пращурів і сьогодні героїчно боронять нашу державу від російських загарбників.

Морська піхота ВМС ЗСУ — потужна складова нашого війська. За роки визвольної війни проти російських загарбників морські піхотинці постійно демонструють, що навіть за найскладніших ситуацій, коли противник переважає числом, українські воїни здатні здобути перемогу над ворогом.

Гасло морської піхоти «Завжди вірні» означає самовіддану службу українському народові, вірність військовій присязі та готовність виконати поставлені завдання у будь-яких умовах бойової обстановки.

Сьогодні українські морські піхотинці відзначають професійне свято у запеклих боях з російськими окупантами на найскладніших ділянках фронту, проявляючи справжній героїзм і стійкість. Українські морські піхотинці здобули безсмертну славу в боях з російськими окупантами.

У цей день ми згадуємо й морпіхів, які загинули у боротьбі з жорстоким ворогом за незалежність нашої держави та мир на українській землі. Схиляємо голови перед кожним загиблим Героєм. Пам’ять про них назавжди залишиться в наших серцях…

Морських піхотинців з професійним святом привітали Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський та Президент України Володимир Зеленський.

«Кременчуцький Телеграф» також вітає незламних захисників з їх професійним святом.

Слава Україні! Слава морській піхоті ЗСУ!

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Автор: Віктор Крук
Теги: морська піхота ЗСУ професійне свято привітання
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