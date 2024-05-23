У Горішніх Плавнях затримали чоловіка за збут психотропів

Сьогодні, 12:17 Переглядів: 105

Йому загрожує до 6 років позбавлення волі

Правоохоронці затримали 34-річного мешканця Горішніх Плавнів, причетного до незаконного збуту психотропних речовин на території міста. Про це повідомила пресслужба поліції.

За інформацією тимчасово виконувача обов’язків начальника відділення поліції № 2 Олександра Акіменка, під час обшуку вдома у фігуранта слідчі вилучили зіп-пакети із солями PVP, приладдя для зважування та фасувальні матеріали. Речові докази направили на судову експертизу.

— Чоловіка затримали. Розглядається питання щодо повідомлення про підозру та обрання йому запобіжного заходу, — прокоментував Олександр Акіменко.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинений повторно). Слідчі дії тривають.

За такий злочин суд може призначити до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція звертається до кременчужан:

Якщо вам відома інформація про осіб, які займаються збутом наркотиків на території Полтавщини, або Ви бачили, як намагаються сховати «наркозакладки», повідомте на лінію «102» або надсилайте повідомлення (фотографії, відео) у чат-бот на Telegram @Police102Poltava . Конфіденційність гарантується.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці затримали 34-річного мешканця села Білецьківка Кременчуцького району під час збуту PVP.