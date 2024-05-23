У Горішніх Плавнях затримали чоловіка за збут психотропів

Правоохоронці затримали 34-річного мешканця Горішніх Плавнів, причетного до незаконного збуту психотропних речовин на території міста. Про це повідомила пресслужба поліції.
За інформацією тимчасово виконувача обов’язків начальника відділення поліції № 2 Олександра Акіменка, під час обшуку вдома у фігуранта слідчі вилучили зіп-пакети із солями PVP, приладдя для зважування та фасувальні матеріали. Речові докази направили на судову експертизу.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинений повторно). Слідчі дії тривають.
За такий злочин суд може призначити до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Поліція звертається до кременчужан:
Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці затримали 34-річного мешканця села Білецьківка Кременчуцького району під час збуту PVP.
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