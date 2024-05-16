Взяли під варту білецьківського торговця PVP

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 273

Правоохоронці затримали 34-річного мешканця села Білецьківка Кременчуцького району під час збуту психотропної речовини PVP. Чоловіка підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин (ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України). Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькій окружній прокуратурі.

За даними слідства, 34-річний затриманий займався реалізацією PVP протягом квітня-травня. Під час обшуку за місцем проживання та у нього особисто правоохоронці вилучили 4 зіп-пакети з білими кристалами.

За клопотанням прокурора та слідчого суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування проводить слідче відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції.

Нагадаємо, нещодавно полтавця затримали за збут психотропів на понад 300 тисяч гривень.