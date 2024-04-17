Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Полтавця затримали за збут психотропів на понад 300 тисяч гривень

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 50

Його взяли під варту

Поліціянти затримали 25-річного мешканця Полтави за підозрою у збуті психотропних речовин. Оперативно-розшукові дії дозволили вилучити наркотики на суму понад 300 тисяч гривень.

 

Геннадій Пархоменко, начальник Управління, повідомив, що під час обшуків у полтавця знайшли наркотичні та психотропні речовини, які надіслали на експертизу. Фігуранту оголосили підозру та призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави.

 

Наразі за фактом збуту наркотиків триває досудове розслідування. Справу керує Полтавська окружна прокуратура за ознаками ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України, що передбачає до десяти років ув'язнення та конфіскацію майна.

Нагадаємо, що поліція Полтавщини знищила понад 13,5 кг наркотиків та більш ніж 3,5 тисячі рослини маку й конопель

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики Полтава психотропи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх