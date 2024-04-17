Полтавця затримали за збут психотропів на понад 300 тисяч гривень

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 50

Поліціянти затримали 25-річного мешканця Полтави за підозрою у збуті психотропних речовин. Оперативно-розшукові дії дозволили вилучити наркотики на суму понад 300 тисяч гривень.

Геннадій Пархоменко, начальник Управління, повідомив, що під час обшуків у полтавця знайшли наркотичні та психотропні речовини, які надіслали на експертизу. Фігуранту оголосили підозру та призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави.

Наразі за фактом збуту наркотиків триває досудове розслідування. Справу керує Полтавська окружна прокуратура за ознаками ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України, що передбачає до десяти років ув'язнення та конфіскацію майна.

Нагадаємо, що поліція Полтавщини знищила понад 13,5 кг наркотиків та більш ніж 3,5 тисячі рослини маку й конопель.