Кременчуцькі поліцейські допомогли водієві доїхати додому на несправному автомобілі

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 0

Подія сталася на межі двох сіл у Градизькій громаді

Днями правоохоронці Кременчуцького райуправління поліції допомогли водієві доїхати додому на несправному автомобілі. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, поліцейські помітили автомобіль ВАЗ з увімкненою аварійною сигналізацією на узбіччі між селами Броварки та Бугаївка Градизької громади. Правоохоронці запропонували водієві свою допомогу та відбуксирували авто до чоловіка додому для подальшого ремонту.

Також у поліції Полтавщини закликають водіїв дотримуватися деяких правил:

перевірте автомобіль перед виїздом. Переконайтеся, що у вас є запасна шина, інструменти для заміни колеса, запаска, запас палива, аптечка та інші необхідні матеріали;

плануйте маршрут та залиште інформацію про свої плани близьким або знайомим. Якщо планується поїздка на дальню відстань, повідомте про приблизний час прибуття;

якщо сталася поломка, намагайтеся зупинитися в безпечному місці, використовуйте аварійні ліхтарі та включіть аварійну сигналізацію. Не залишайте автомобіль на проїжджій частині. Якщо ви зупинились на дорозі, встановіть знак аварійної зупинки, щоб попередити інших водіїв про ваше місце зупинки;

якщо ви не можете вирішити проблему самостійно, викликайте фахівців або звертайтеся по допомогу до поліції.

Нагадаємо, на початку року поліцейські допомогли водієві відкрити випадково заблоковані двері у автівці.