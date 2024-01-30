На Полтавщині поліцейські допомогли чоловіку відкрити випадково заблоковану автівку

Двері машини автоматично зачинилися, коли водій вийшов під час короткої зупинки. Всередині лишилися ключі, верхній одяг та телефон власника
29 січня близько 12.30 в Опішнянській громаді на Полтавщині поблизу села Діброва водій автомобіля Chevrolet зупинився поблизу дороги та ненадовго вийшов із машини. У цей час двері автівки автоматично зачинилися, а водій лишився без ключів, верхнього одягу та телефону на вулиці. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліії у Полтавській області.
У цей час повз проїжджали поліцейські офіцери Опішнянської громади, які й прийшли на допомогу водієві.
Двері автівки правоохоронці допомогли відкрити, тож водій продовжив свій шлях.
У поліції нагадують водіям про дотримання правил безпеки при зупинці або стоянці транспортного засобу:
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