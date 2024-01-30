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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліцейські допомогли чоловіку відкрити випадково заблоковану автівку

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 213

 

Двері машини автоматично зачинилися, коли водій вийшов під час короткої зупинки. Всередині лишилися ключі, верхній одяг та телефон власника

29 січня близько 12.30 в Опішнянській громаді на Полтавщині поблизу села Діброва водій автомобіля Chevrolet зупинився поблизу дороги та ненадовго вийшов із машини. У цей час двері автівки автоматично зачинилися, а водій лишився без ключів, верхнього одягу та телефону на вулиці. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліії у Полтавській області.

У цей час повз проїжджали поліцейські офіцери Опішнянської громади, які й прийшли на допомогу водієві.

Найперше, що ми зробили — запропонували чоловікові, який без куртки провів на відкритому повітрі близько 20 хвилин, зігрітися в службовому Renault Duster. Потім разом обміркували як відчинити дверцята авто, використовуючи наявні інструменти (секрети не розголошуємо), — розповів один із поліціянтів.

 Двері автівки правоохоронці допомогли відкрити, тож водій продовжив свій шлях.

У поліції нагадують водіям про дотримання правил безпеки при зупинці або стоянці транспортного засобу:

  • якщо залишаєте транспортний засіб, необхідно зупинити двигун та загальмувати автомобіль стоянковим гальмом;
  • якщо автомобіль стоїть навіть на незначному уклоні, необхідно додатково підставити під колеса упорні колодки;
  • на спусках та підйомах транспортний засіб необхідно ставити під кутом до краю проїзної частини (щоб виключити можливість самовільного руху).

Нагадаємо, днями у Кременчуці поліція та місцеві жителі допомогли собаці знайти свою господарку.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина поліція автомобіль допомога
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