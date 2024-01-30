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Перейменування Новомосковського на Кременчуччині відкладається: не вистачило голосів жителів

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 314 Коментарів: 1

 

Перейменувати село мали до 27 січня

У селі Новомосковське Глобинської територіальної громади не вистачило голосів жителів для перейменування. Про це йдеться у матеріалі Змісту з посиланням на регіонального представника Українського інституту національної пам’яті на Полтавщині Олега Пустовгара.

Змінити назву села мали ще до 27 січня, однак через недостатнє залучення місцевих жителів до громадського обговорення голосування не відбулося.

Пустовгар стверджує, що про якість обговорення, широку залученість селян, тамтешніх істориків, краєзнавців, усіх охочих мав подбати староста та гуманітарний блок мерії.

У даному випадку було б добре, якби міська влада Глобиного прокомунікувала тему з Комітетом державного будівництва Верховної Ради й на наступній сесії затвердила пропозицію нової назви, - додає чиновник.

Утім, за словами Олега Пустовгара, якщо місцева влада не знайде вихід із ситуації у найближчі тижні, то може «спрацювати» сценарій 2016 року за прикладом «Комсомольськ – Горішні Плавні». Тоді нову назву для місту опрацьовували в УІНП, обласній адміністрації та Верховній Раді України.

Нагадаємо, у середині січня рішення про перейменування Новомосковського на Сонячне було ухвалено на сесії Глобинської міської ради.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Глобинська міська територіальна громада перейменування
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Коментарі: 1

794
Andron777:
Сьогодні, 18:51

Ждуни... мабуть каZапів все ждуть...


4 0

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