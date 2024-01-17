Ще одне село на Кременчуччині позбавиться своєї російської назви

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Рішення про це ухвалили на сесії Глобинської міської ради

У Кременчуцькому районі перейменують іще один населений пункт. Цього разу це стосується села Новомосковське Глобинської територіальної громади. Рішення про це було ухвалено на засіданні сесії міської ради.

Відтепер цей населений пункт називатиметься Сонячне.

Рішення було ухвалено відповідно до пункту 1 статті 37 Закону України «Про місцеве самоврядування», законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Перейменування населених пунктів та вулиць не є новим для Кременчуцького району. Нові назви отримують ті місця, які раніше були пов'язані із Радянським Союзом чи Росією. Також зараз активно перейменовують вулиці на честь військовослужбовців, які загинули на російсько-українській війні.