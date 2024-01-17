Керівництво Полтавської облвійськадмінстрації передали човен на потреби військовим

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Долучилися до цього представники фермерського господарства, Державної екологічної інспекції України та депутати Полтавської обласної ради

Керівництво Полтавської облвійськадміністрації передало на потреби Збройних Сил України човен, який допомагатиме військовим у виконанні бойових завдань. Інформація про це оприлюднена на офіційному сайті Полтавської ОВА.

Придбали плавзасіб на прохання однієї з військових частин, яка звернулася до представників ОВА за допомогою.

До допомоги військовим долучилися також фермерське господарство, Державна екологічна інспекція України та депутати Полтавської обласної ради.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» 18 грудня теж оголосив збір на придбання човнів для українських бійців, які тримають плацдарм на лівому березі Дніпра. На п'ятий день після оприлюднення заклику про допомогу мешканці Кременчука та району передали на потреби військових п'ять власних човнів. А вже на початку цього року кременчужани передали шостий човен на допомогу ЗСУ.

Частина плавзасобів перебували на огляді та ремонті у фахівців. А от три човни, які передали кременчужани, уже знаходяться на озброєнні у морської піхоти та допомагають військовим відвойовувати українські землі.