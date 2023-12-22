У Кременчуці формують мініфлотилію для передачі військовим — сьогодні передали ще 3 човна

На п’ятий день після оприлюднення заклику в нашому виданні допомогти захисникам України, які тримають плацдарм на лівому березі Дніпра, патріотичні українці передали вже 5 човнів
У п’ятницю, 22 грудня, керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов повідомив, що сьогодні дуже вдалий день — на його заклик передати човни для бійців штурмового підрозділу ЗСУ, який тримає оборону на лівому березі Дніпра, відгукнулися одразу троє власників плавзасобів.
— Сьогодні гарний день. + 2 човни — «Прогрес» і «Крим» (Total). Наші човнові майстри з Горішніх Плавнів забрали їх в бокси, вони вже в роботі. Пан Євген віддав бійцям свій «Крим» від щирого серця. Каже, хлопцям вона потрібніша.
Пан Андрій з Києва подарував величезний човен «Амур». Тепер шукаємо чим того велетня забрати. Він каже: «Будете винні для моїх дітей відео тих операцій, в яких буде задіяний цей катер. І його назву не міняти — «Чмелик»! — написав Сергій Кулясов на своїй сторінці у Фейсбук.
Пізніше він уточнив, що вже є домовленість про передачу третього човна.
Отже, за словами Сергія Кулясова, на п’ятий день після заклику допомогти захисникам України, які тримають оборону на лівому березі Дніпра, патріотичні українці передали вже 5 човнів. А саме:
Він додав, що вже є варіанти, як переправити вдосконалені човни для військових на Херсонщину, та заявив, що фото відремонтованих та переданих човнів обов’язково оприлюднить.
Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, він закликав кременчужан зібрати кошти на придбання моторних човнів для бійців штурмового підрозділу, які зараз тримають оборону на лівому березі Дніпра, та повідомив, що шукає готових продати свій човен за помірну ціну.
Напередодні військові звернулися до нього за допомогою, зазначивши, що не мають достатньої кількості плавзасобів для перетину Дніпра, через що гинуть їх побратими, а поранених у боях на лівому березі нема чим перевезти на інший берег. Бійці штурмового підрозділу просили терміново знайти моторні човни у гарному стані та заявили, що готові навіть купити їх за свій кошт.
Він звернувся до усіх кременчужан:
— Друзі, може в кого стоїть на Дніпрі те, шо вкрай необхідно нашим штурмовикам, і Ви можете продати човен не за всі гроші Всесвіту… Будь ласка, зрозумійте: якщо бійці не вистоять — то й човен вже завтра вам буде не потрібен. Це грубо, але точно.
Для викупу човнів потрібні будуть гроші. Як завжди, волонтерська карта:
4627 0551 1034 2143 Кулясов С. В.
Телефон (Viber, WhatsAp) — 098 7777 300
Як з’ясувалося, Кременчук спроможний поставити українським військовим не окремий човен, а цілу мініфлотилію! У боях на берегах Дніпра на Херсонщині зараз човни рятують солдатські життя…
Нагадуємо, перерахувати кошти на човен можна на волонтерську картку — 4627055110342143 (Сергій Кулясов)
А запропонувати продати чи подарувати свій човен можна за телефоном (Viber, WhatsAp) — 098 7777 300
Разом до Перемоги!
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