У Кременчуці формують мініфлотилію для передачі військовим — сьогодні передали ще 3 човна

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На п’ятий день після оприлюднення заклику в нашому виданні допомогти захисникам України, які тримають плацдарм на лівому березі Дніпра, патріотичні українці передали вже 5 човнів

У п’ятницю, 22 грудня, керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов повідомив, що сьогодні дуже вдалий день — на його заклик передати човни для бійців штурмового підрозділу ЗСУ, який тримає оборону на лівому березі Дніпра, відгукнулися одразу троє власників плавзасобів.

— Сьогодні гарний день. + 2 човни — «Прогрес» і «Крим» (Total). Наші човнові майстри з Горішніх Плавнів забрали їх в бокси, вони вже в роботі. Пан Євген віддав бійцям свій «Крим» від щирого серця. Каже, хлопцям вона потрібніша. Пан Андрій з Києва подарував величезний човен «Амур». Тепер шукаємо чим того велетня забрати. Він каже: «Будете винні для моїх дітей відео тих операцій, в яких буде задіяний цей катер. І його назву не міняти — «Чмелик»! — написав Сергій Кулясов на своїй сторінці у Фейсбук.

Пізніше він уточнив, що вже є домовленість про передачу третього човна.

Отже, за словами Сергія Кулясова, на п’ятий день після заклику допомогти захисникам України, які тримають оборону на лівому березі Дніпра, патріотичні українці передали вже 5 човнів. А саме:

19 грудня, йому зателефонував кременчужанин, який не захотів оприлюднювати своє ім’я та заявив, що готовий безоплатно передати військовим свій човен «Прогрес» з підвісним мотором Yamaha F60 у відмінному стані.

20 грудня свій човен «Дніпро» військовим безоплатно передав мешканець Крюкова Сергій Білоцерковець . У той же день зателефонував військовослужбовець Кременчуцького окремого батальйону територіальної оборони 116 БрТрО Дмитро Левченко, який запропонував свій човен разом з мотором для побратимів, що тримають оборону на берегах Дніпра.

У той же день зателефонував військовослужбовець Кременчуцького окремого батальйону територіальної оборони 116 БрТрО Дмитро Левченко, який запропонував свій човен разом з мотором для побратимів, що тримають оборону на берегах Дніпра. Сьогодні, 22 грудня, пан Євген безоплатну передав свій човен «Крим», а пан Андрій із Києва попрохав забрати свій катер «Амур».

— Є вже 5 човнів. Один готовий на відправку, а 4 треба доробити. Майстри з Горішніх Плавнів займаються цією справою — готують човни для військових. Їх фарбують у болотний колір, шви обробляють герметиком, роблять відкидні сидушки. На додачу зашивають фанерою та задувають піною, щоб від пробоїн уламками човен не тонув. Я домовився з ними — сьогодні вже віддали їм два човни у роботу, — розповів Сергій Кулясов.

Він додав, що вже є варіанти, як переправити вдосконалені човни для військових на Херсонщину, та заявив, що фото відремонтованих та переданих човнів обов’язково оприлюднить.

— Ось так будуть виглядати човни перед відправкою: брудного сірого кольору. Фотозвіт буде обов’язково. Слава ЗСУ! — написав Сергій Кулясов , додавши фото зразків, які приводять човни до ладу майстри з Горішніх Плавнів.

Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, він закликав кременчужан зібрати кошти на придбання моторних човнів для бійців штурмового підрозділу, які зараз тримають оборону на лівому березі Дніпра, та повідомив, що шукає готових продати свій човен за помірну ціну.

Напередодні військові звернулися до нього за допомогою, зазначивши, що не мають достатньої кількості плавзасобів для перетину Дніпра, через що гинуть їх побратими, а поранених у боях на лівому березі нема чим перевезти на інший берег. Бійці штурмового підрозділу просили терміново знайти моторні човни у гарному стані та заявили, що готові навіть купити їх за свій кошт.

написав Сергій Кулясов на своїй сторінці у Фейсбук — Бійці просять знайти в місті човен, а краще декілька, з мотором у гарному стані. Кажуть, ми ЗБЕРЕМО ГРОШІ… —

Він звернувся до усіх кременчужан:

— Друзі, може в кого стоїть на Дніпрі те, шо вкрай необхідно нашим штурмовикам, і Ви можете продати човен не за всі гроші Всесвіту… Будь ласка, зрозумійте: якщо бійці не вистоять — то й човен вже завтра вам буде не потрібен. Це грубо, але точно. Для викупу човнів потрібні будуть гроші. Як завжди, волонтерська карта: 4627 0551 1034 2143 Кулясов С. В. Телефон (Viber, WhatsAp) — 098 7777 300

Як з’ясувалося, Кременчук спроможний поставити українським військовим не окремий човен, а цілу мініфлотилію! У боях на берегах Дніпра на Херсонщині зараз човни рятують солдатські життя…

Нагадуємо, перерахувати кошти на човен можна на волонтерську картку — 4627055110342143 (Сергій Кулясов)

А запропонувати продати чи подарувати свій човен можна за телефоном (Viber, WhatsAp) — 098 7777 300

Разом до Перемоги!

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