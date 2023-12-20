Ветеран з Кременчука Сергій Білоцерковець безоплатно передав військовим човен «Дніпро»

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У середу, 20 грудня, керівнику «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергію Кулясову передали перший човен для бійців штурмового підрозділу ЗСУ, який тримає оборону на лівому березі Дніпра. У цей же день до редакції принесли й човновий мотор, який дозволить захисникам України швидко перетинати Дніпро у районі ведення бойових дій.

Свій човен «Дніпро» військовим безоплатно передав мешканець Крюкова Сергій Матвійович Білоцерковець.

— Заклик щодо збору коштів та пошуку човнів для військових на сайті «Кременчуцького Телеграфа » побачила дочка, яка зараз знаходиться у Польщі. Вона нам повідомила про це. Ми з дружиною порадились, та одразу зателефонували Сергію. Вирішили віддати свій човен для наших захисників безоплатно. На жаль мотора до нього у мене немає, — розповів Сергій Білоцерковець.

Він додав, що човен хоч і був виготовлений у 1973 році, проте цілий та не потребує ремонту.

— Човен гарний, на ходу, стійкий на воді — не перевертається. Рульове та газ працювали. Може допоможе нашим хлопцям вистояти. Їм вдачі та щоб повернулися усі живими та здоровими, — розчулено побажав ветеран захисникам України, ледь стримуючи сльози на очах.

Коли плавзасіб у його дворі вже завантажили на причеп, в останню мить він згадав про весла та додав їх до човна.

Як повідомив Сергій Кулясов, цього ж дня інший кременчужанин — Михайло Гайда також безоплатно передав для військових човновий мотор «Вихор-30».

— Ми його перевіримо, все налаштуємо та найближчими днями переправимо цей моторний човен на Херсонщину. Яким чином — поки не знаю. Але спосіб знайдемо. Можливо, хтось у цьому допоможе. А збір на човни для штурмового підрозділу триває. Одного човна їм буде мало, — зауважив Сергій Кулясов.

Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, він закликав кременчужан зібрати кошти на придбання моторних човнів для бійців штурмового підрозділу, які зараз тримають оборону на лівому березі Дніпра, та повідомив, що шукає готових продати свій човен за помірну ціну.

Напередодні військові звернулися до нього за допомогою, зазначивши, що не мають достатньої кількості плавзасобів для перетину Дніпра, через що гинуть їх побратими, а поранених у боях на лівому березі нема чим перевезти на інший берег. Бійці штурмового підрозділу просили терміново знайти моторні човни у гарному стані та заявили, що готові навіть купити їх за свій кошт.

Він звернувся до усіх кременчужан:

Друзі, може в кого стоїть на Дніпрі те, шо вкрай необхідно нашим штурмовикам, і Ви можете продати човен не за всі гроші Всесвіту… Будь ласка, зрозумійте: якщо бійці не вистоять — то й човен вже завтра вам буде не потрібен. Це грубо, але точно. Для викупу човнів потрібні будуть гроші. Як завжди, волонтерська карта: 4627 0551 1034 2143 Кулясов С. В. Телефон (Viber, WhatsAp) — 098 7777 300

За дві доби після цього заклику на човни для захисників України перерахували 37 650 грн. Про це повідомив Сергій Кулясов.

За цей час один з військовослужбовців Кременчуцького окремого батальйону територіальної оборони 116 БрТрО — Дмитро Левченко, запропонував свій човен разом з мотором для побратимів, що тримають оборону на берегах Дніпра. При першій нагоді він його передасть.

А у вівторок, 19 грудня, Сергію Кулясову зателефонував кременчужанин, який заявив, що готовий безоплатно передати військовим свій човен «Прогрес» з підвісним мотором Yamaha F60 у відмінному стані.

Тож Кременчук спроможний поставити українським військовим не окремий човен, а цілу мініфлотилію! У боях на берегах Дніпра на Херсонщині зараз човни рятують чиїсь життя.

Нагадуємо, перерахувати кошти на човен можна на волонтерську картку — 4627055110342143 (Сергій Кулясов)

А запропонувати продати чи подарувати свій човен можна за телефоном (Viber, WhatsAp) — 098 7777 300

Разом до Перемоги!