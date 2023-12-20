Унаслідок аварії на Полтавщині травмувався чоловік

20 грудня близько 8.00 на дорозі Київ-Харків-Довжанський поблизу міста Хорол на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією правоохоронців, зіткнулися автомобілі Ford Transit та BMW X5. Внаслідок аварії водій першого авто із травмами перебуває у лікарні.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Слідчі з’ясовують причину та обставини ДТП.
Нагадаємо, днями у Кременчуці п’яний водій врізався у припарковану машину.
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