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Надзвичайні новини

Вчора у Кременчуці п'яний водій скоїв ДТП — патрульна поліції

Сьогодні, 12:36 Переглядів: 166

 

Протоколи склали на обох учасників ДТП

Вчора, близько 17.00, у Кременчуці, на вулиці Флотській сталася ДТП. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

На місці автопригоди інспектори з’ясували, що 42-річний водій автомобіля Volvo, не врахував дорожніх обставин, не обрав безпечної швидкості та, не впоравшись з керуванням, зіткнувся з припаркованим ВАЗом, який покотився та пошкодив фасад будівлі.

Крім того, Драгер показав 2,03 проміле алкоголю в крові водія Volvo, що перевищує допустиму норму (0,2) в понад 10 разів.

Патрульні склали на нетверезого водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП.

А 20-річному керманичу ВАЗа винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП, оскільки чоловік не мав дійсного страхового поліса.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП нетверезий водій
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