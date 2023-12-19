Реорганізація гімназії №29. Кременчужани судитимуться з міськрадою та мером Малецьким

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 505

18 грудня Полтавський окружний адміністративний суд прийняв до розгляду позов кременчужанки, матері одного з учнів гімназії № 29, до Кременчуцької міської ради та безпосередньо міського голови Віталія Малецького.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив депутат міськради Богдан Лазоренко.

За його словами, батьки учнів школи № 29 не хочуть змушувати дітей відвідувати ліцей № 6 в рамках реорганізації навчальних закладів міста. У вересні батьки планували звернутись до суду, щоб оскаржити дії міського голови й міськради та визнати їх протиправними. Тоді депутат заявив, що зі своєї ж сторони гарантує забезпечення підготовки позовної заяви, сплату судового збору, послуги адвоката, та весь юридичний супровід.

— Варто зазначити, що в цьому позові, окрім звичного відповідача, у вигляді знеособленої Кременчуцької міської ради, ми вирішили визначити й особисто Малецького, — розповів Богдан Лазоренко.

Підготовче судове засідання суд призначив на 11 січня 2024 року, на 10.00, в приміщенні Полтавського окружного адміністративного суду.

Додамо, у вересні міська влада організувала зустріч з батьками гімназії № 29 та керівництвом обох навчальних закладів, щоб відповісти та розглянути їх питання і скарги. Раніше заявлялось, що реорганізація школи відбувається через брак грошей в бюджеті.

Що передувало

17 лютого на черговій сесії Кременчуцької міської ради планували прийняти рішення про реорганізацію гімназії № 29, шляхом приєднання до ліцею № 6. Ані батьків, ані учнів про такі рішення з боку місцевої влади не попереджали — про фактичне закриття школи вони дізналися напередодні сесії зі ЗМІ. Завдяки розголосу ситуації, реорганізацію школи призупинили.