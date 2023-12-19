На Полтавщині знайшли мертвою 92-річну власницю згорілого будинку (доповнено)

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У завалах шукають ще одного мешканця будинку

Сьогодні, 19 грудня, близько 3.50 у селі Гільці Чорнухинської громади Лубенського району сталася пожежа у приватному будинку. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Під час огляду двору поряд з будинком правоохоронці знайшли 92-річну мертву власницю будинку. Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Наразі триває розбір завалу та пошуки ще одного мешканця будинку.

За цим фактом поліцією вирішується питання про порушення провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляють представники Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області, на місці пожежі знайшли тіло другого мешканця будинку.

Загалом від пожежі постраждало майже 100 кв. м площі приміщення, побутова техніка та інше домашнє майно.

На місці працювали троє рятувальників із 9-го державного пожежно-рятувального посту, залучивши до гасіння одну пожежну машину.



