Смертельна аварія на Полтавщині: один водій загинув, інший травмований

20 грудня близько 14.15 поблизу села Голобородьківське на Карлівщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією правоохоронців, на дорозі зіткнулися автомобілі ЗАЗ «Славута» та KIA Sorento. У результаті аварії водій «Славути» від отриманих травм помер у лікарні. Водійка іншого авто відбулася незначними тілесними ушкодженнями.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Поліціє з'ясовує причини та обставини аварії.
Нагадаємо, нещодавно на Пирятинщині внаслідок ДТП загинув водій вантажівки.
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