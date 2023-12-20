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Надзвичайні новини, Полтавщина

Смертельна аварія на Полтавщині: один водій загинув, інший травмований

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 678

 

Автомобілі зіткнулися у Карлівській громаді

20 грудня близько 14.15 поблизу села Голобородьківське на Карлівщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, на дорозі зіткнулися автомобілі ЗАЗ «Славута» та KIA Sorento. У результаті аварії водій «Славути» від отриманих травм помер у лікарні. Водійка іншого авто відбулася незначними тілесними ушкодженнями.

 

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Поліціє з'ясовує причини та обставини аварії.

Нагадаємо, нещодавно на Пирятинщині внаслідок ДТП загинув водій вантажівки.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: смертельна ДТП
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