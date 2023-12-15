На Полтавщині сталася смертельна ДТП

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Сьогодні, 15 грудня, о 13.00, на автодорозі Суми-Пирятин, поблизу села Прихідьки Пирятинської громади. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, вантажний автомобіль MAN, яким керував 67-річний водій, виїхав за межі проїзної частини дороги та перекинувся.

Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, від яких невдовзі помер у кареті швидкої медичної допомоги.

За цим фактом поліцією вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство зʼясовує обставини та причини ДТП.