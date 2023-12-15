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Кременчук, Освіта

Кременчуцькі ліцеїсти приєдналися до встановлення Всеукраїнського рекорду

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 106

 

Діти взяли участь у найбільшому Всеукраїнському онлайн-флешмобі до Дня ментального здоров’я

Учні Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Піддубного приєдналися до встановлення Всеукраїнського рекорду. Інформація про це оприлюднена на Фейсбук-сторінці закладу освіти.

10 жовтня учнівська та студентська молодь із 1904 освітніх закладів України взяли участь у флешмобі #руханкасили, організованому громадською організацією «Рух Олександра Педана «ДжуніорС», Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Міністерством освіти і науки України.

Загалом до флешмобу приєдналися 57112 учасників з усієї України. Усі вони виконували вправи руханки під віршовані рядки психологині Світлани Ройз.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей ім. І. Піддубного
Теги: Кременчук спортивний ліцей флешмоб ментальне здоров'я
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