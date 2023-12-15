Кременчуцькі ліцеїсти приєдналися до встановлення Всеукраїнського рекорду

Учні Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Піддубного приєдналися до встановлення Всеукраїнського рекорду. Інформація про це оприлюднена на Фейсбук-сторінці закладу освіти.
10 жовтня учнівська та студентська молодь із 1904 освітніх закладів України взяли участь у флешмобі #руханкасили, організованому громадською організацією «Рух Олександра Педана «ДжуніорС», Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Міністерством освіти і науки України.
Загалом до флешмобу приєдналися 57112 учасників з усієї України. Усі вони виконували вправи руханки під віршовані рядки психологині Світлани Ройз.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.