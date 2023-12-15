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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліцейські допомогли водієві вантажівки виїхати зі слизького узбіччя

Сьогодні, 18:24 Переглядів: 149

 
Поліція побачила чоловіка під час патрулювання

У селищі Котельва поліцейські допомогли водієві вантажівки виїхати зі слизького узбіччя. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Відомо, що під час патрулювання селищем наряд сектору реагування патрульної поліції побачив, що вантажівка не може рушити з узбіччя через ожеледицю. Поліцейські залучили до допомоги водіїв інших вантажівок та допомогли чоловікові вибратися з пастки.

 

Поліція Полтавщини нагадує, якщо у вас дорогою виникли проблеми, телефонуйте за номерами «102» або «101». У разі ускладнення руху на автошляхах звертайтеся до диспетчерських служб. Вони функціонують цілодобово: 0674006080 — державні дороги та 0500150233 — місцеві.

Нагадуємо, днями у Кременчуці вантажівка з'їхала з дороги та застрягла.

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Автор: Дарія Згура
Теги: вантажівка допомога застрягла поліція Полтавщини
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