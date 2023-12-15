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Кременчук, Споживач

Автомобільне пальне дешевшає, а олія та яйця дорожчають: як змінилися ціни на Кременчуччині

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 182 Коментарів: 1

 

Протягом минулого тижня найбільше подешевшав автомобільний газ

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за другий тиждень грудня. З цією інформацією сьогодні, 15 грудня, журналістів ознайомив заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

Буряк, капуста та автомобільне пальне минулого тижня подешевшали. А олія, яйця та морква подорожчали.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 14 грудня найбільше подешевшали:

  • буряк — на 1,47 грн за кг;
  • капуста білокачанна — на 0,50 грн за кг;
  • батон — на 0,35 грн за 0,5 кг;
  • бензин — на 2,00 грн за літр;
  • дизельне пальне — на 1,25 грн за літр;
  • автогаз — на 3,25 грн за літр.

Найбільше подорожчали:

  • яйця курячі — на 3,10 грн за 10 шт.;
  • олія соняшникова — на 2,35 грн за літр;
  • морква — на 1,25 грн за кг;
  • макаронні вироби — на 0,50 грн за кг;
  • хліб — на 0,30 грн за 0,55 кг.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Моніторинг цін на Кременчуччині: буряк і молоко подорожчали, а олія, цукор і пальне — подешевшали 

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Держпродспоживслужба моніторинг цін
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Коментарі: 1

718
Andron777:
Сьогодні, 18:55

Сьогодні купував олію "Олейна" по ціні 41 грн за пляшку в АТБ. То хіба це подорожчало?


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