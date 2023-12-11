Моніторинг цін на Кременчуччині: буряк і молоко подорожчали, а олія, цукор і пальне — подешевшали

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Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за минулий тиждень. З цією інформацією сьогодні, 11 грудня, ознайомили в Кременчуцькій райвійськадміністрації (РВА). Минулого тижня подешевшали олія соняшникова, цукор та усі види автомобільного пального, а подорожчали буряк, молоко та молочні продукти, що є сезонним явищем.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 8 грудня найбільше подешевшали:

олія соняшникова — на 2,35 грн за літр;

цукор — на 1,20 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 0,38 грн за кг;

бензин — на 1,00 грн за літр;

дизельне пальне — на 0,50 грн за літр;

автогаз — на 0,35 грн за літр.

Найбільше подорожчали:

буряк — на 2,48 грн за кг;

молоко — на 1,90 грн за 0,9 літра;

сметана — на 1,00 грн за 0,4 літра;

крупа гречана — на 0,80 грн за кг;

морква — на 0,64 грн за кг;

капуста білокачанна — на 0,37 грн за кг;

картопля — на 0,15 грн за кг.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.