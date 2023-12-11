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Кременчук, Споживач

Моніторинг цін на Кременчуччині: буряк і молоко подорожчали, а олія, цукор і пальне — подешевшали

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 160

 

Протягом минулого тижня на АЗС подешевшали усі види автомобільного пального, а овочі почали дорожчати

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за минулий тиждень. З цією інформацією сьогодні, 11 грудня, ознайомили в Кременчуцькій райвійськадміністрації (РВА). Минулого тижня подешевшали олія соняшникова, цукор та усі види автомобільного пального, а подорожчали буряк, молоко та молочні продукти, що є сезонним явищем.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 8 грудня найбільше подешевшали:

  • олія соняшникова — на 2,35 грн за літр;
  • цукор — на 1,20 грн за кг;
  • цибуля ріпчаста — на 0,38 грн за кг;
  • бензин — на 1,00 грн за літр;
  • дизельне пальне — на 0,50 грн за літр;
  • автогаз — на 0,35 грн за літр.

Найбільше подорожчали:

  • буряк — на 2,48 грн за кг;
  • молоко — на 1,90 грн за 0,9 літра;
  • сметана — на 1,00 грн за 0,4 літра;
  • крупа гречана — на 0,80 грн за кг;
  • морква — на 0,64 грн за кг;
  • капуста білокачанна — на 0,37 грн за кг;
  • картопля — на 0,15 грн за кг.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Як змінилися ціни за минулий тиждень у Кременчуці: овочі дорожчають, а борошно дешевшає

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Кременчуцький район Держпродспоживслужба моніторинг цін
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