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Кременчук, Споживач

Як змінилися ціни за минулий тиждень у Кременчуці: овочі дорожчають, а борошно дешевшає

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 182

 
Дані станом на 27 листопада 

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за минулий тиждень. З цією інформацією журналістів ознайомили в Кременчуцькій РВА.

Загалом найбільше на Кременчуччині дорожчають овочі, що пояснюється сезонним фактором. А дешевшають борошно, борошняні вироби, олія та пальне.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 27 листопада найбільше подешевшали:

  • олія соняшникова — на 2,45 грн за л;
  • борошно пшеничне — на 1,40 грн за кг;
  • макаронні вироби — на 1,15 грн за кг;
  • батон — на 0,60 грн;
  • цукор кристалічний — на 0,40 грн за кг;
  • молоко — на 0,30 грн за л;

Також подешевшало пальне:

  • бензин — на 0,50 грн за л;
  • дизельне пальне — на 1,15 грн за л.

Найбільше подорожчали:

  • буряк — на 2,50 грн за кг;
  • капуста білокачанна — на 1,75 грн за кг;
  • картопля — на 1,36 грн за кг;
  • яйця — на 0,90 грн за десяток;
  • цибуля ріпчаста — на 0,86 грн за кг;
  • газ скраплений — на 1.30 грн за л.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Держпродспоживслужба Кременчуцький район Кременчуцька РВА ціни моніторинг цін
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