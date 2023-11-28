Як змінилися ціни за минулий тиждень у Кременчуці: овочі дорожчають, а борошно дешевшає

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 182

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за минулий тиждень. З цією інформацією журналістів ознайомили в Кременчуцькій РВА.

Загалом найбільше на Кременчуччині дорожчають овочі, що пояснюється сезонним фактором. А дешевшають борошно, борошняні вироби, олія та пальне.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 27 листопада найбільше подешевшали:

олія соняшникова — на 2,45 грн за л;

борошно пшеничне — на 1,40 грн за кг;

макаронні вироби — на 1,15 грн за кг;

батон — на 0,60 грн;

цукор кристалічний — на 0,40 грн за кг;

молоко — на 0,30 грн за л;

Також подешевшало пальне:

бензин — на 0,50 грн за л;

дизельне пальне — на 1,15 грн за л.

Найбільше подорожчали:

буряк — на 2,50 грн за кг;

капуста білокачанна — на 1,75 грн за кг;

картопля — на 1,36 грн за кг;

яйця — на 0,90 грн за десяток;

цибуля ріпчаста — на 0,86 грн за кг;

газ скраплений — на 1.30 грн за л.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.