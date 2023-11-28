Як минула доба на Кременчуччині: труп в квартирі, пʼяні дебошири та домашнє насилля

Сьогодні, 28 листопада у Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомили про те, як минула доба на Кременчуччині.
За даними ДСНС:
За даними Кременчуцького райуправління поліції:
Протягом минулої доби громадяни 6 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.
Щодо 6 з них поліцейські склали адмінпротокол за домашнє насильство.
Також поліціянти затримали 5 водіїв, які керували автівками напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст.130 КУпАП.
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