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Надзвичайні новини

Як минула доба на Кременчуччині: труп в квартирі, пʼяні дебошири та домашнє насилля

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 162

 
Дані на ранок 28 листопада

Сьогодні, 28 листопада у Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомили про те, як минула доба на Кременчуччині.

За даними ДСНС:

  • Вчора, 27 листопада, о 12.31, у Горішніх Плавнях, на проспекті Героїв Дніпра в одній із квартир знайшли труп людини;
  • о 16.15, у Кременчуці, на бульварі Автокразівському в одному з будинків сталося підгорання їжі;
  • о 8.17, у селі Заїчинці, горіла кімната одного з житлових будинків;
  • також за добу рятувальники 13 разів залучалися задля буксирування різних транспортних засобів через негоду.

За даними Кременчуцького райуправління поліції:

  • Протягом минулої доби громадяни 6 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

  • Щодо 6 з них поліцейські склали адмінпротокол за домашнє насильство.

  • Також поліціянти затримали 5 водіїв, які керували автівками напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст.130 КУпАП.


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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчуцький район Кременчуцька РВА зведення
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