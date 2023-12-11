У неділю надзвичайники Кременчуччини дістали з кюветів вантажівку та два легковики

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 179

Вихідними рятувальники Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області допомагали водіям впоратися з ожеледицею на дорогах. Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.

Так 10 грудня поблизу села Підгірне Кам’янопотоківської громади вантажівка з’їхала із дороги на узбіччя і застряг. На місце прибули рятувальники із 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та за допомогою троса відбуксирували автомобіль на безпечну ділянку дороги.

Також 10 грудня поблизу с. Новоселиця Семенівської громади у зв’язку зі слизькою дорогою легковий автомобіль з’їхав із проїжджої дороги в кювет і застряг. Рятувальники 8-го державного пожежно-рятувального поста на місці лебідкою витягли автомобіль на дорогу.

Подібна ситуація трапилася учора й у місті Горішні Плавні — легковий автомобіль з’їхав з дороги у кювет і перекинувся. Надзвичайники із 17-ї рятувальної частини поставили автомобіль на колеса та відбуксирували на безпечне місце на дорозі.