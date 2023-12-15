У Горішніх Плавнях відбувся захід до Дня Першопрохідців

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 133 Партнерський проєкт

У Палаці культури й творчості Горішніх Плавнів відбувся урочистий захід, присвячений Дню першопрохідця. Учасників зібрання зі святом, яке вважається також і днем народження міста, привітав очільник громади Дмитро Биков. Про захід повідомляє Варвара Мельничук у матеріалі видання «Хроніки тижня».

Урочистий захід відбувся в День першопрохідця, 29 листопада, у малій залі ПКіТ. Учасники зібрання хвилиною мовчання вшанували пам’ять воїнів, які віддали своє життя за суверенітет та незалежність України у боротьбі з російськими загарбниками.

29 листопада 1960 року вважається початком історії міста. Концертна програма, присвячена почесним представникам громади, відкрилася виступом вокального колективу «Натхнення» під керівництвом Тетяни Павлович.

— Урочистий захід зібрав повну залу. Дуже приємно, шановні першопрохідці, будівники нашого міста, комбінату, що сьогодні ви всі тут разом. Вітаю вас зі святом — Днем першопрохідця. Вшановуємо і вклоняємося вашій праці. Ми завжди вдячні вам за чудове місто, бо ви стояли у витоків його будівництва. Ми любимо, зберігаємо і розвиваємо його. Бажаю вам здоров’я, сили духу і неодмінної перемоги Україні!, — наголосив Дмитро Биков.

Він також розповів, як живе громада в умовах воєнного стану. У першу чергу, за словами міського голови, робиться все можливе аби допомагати захисникам України. Цьогоріч із місцевого бюджету виділено 85 млн грн на підтримку Збройних сил України. Крім того, 11,5 млн грн спрямовано на допомогу громадам Херсонщини, постраждалим внаслідок окупації та підриву ворогом Каховської ГЕС.

Значна увага, наголосив мер, приділяється питанням соціальної підтримки, розвитку галузі охорони здоров’я. Зокрема, завершено реконструкцію хірургічного відділення міської лікарні. У ньому виконано ремонт приміщень із сучасним дизайном, замінено мережі електро-, тепло-, водопостачання й водовідведення. Закуплено нові меблі й медичне обладнання.

Реалізується програма із забезпечення зубного протезування пацієнтам пільгових категорій на 2021-2023 роки вартістю 80 тис. грн. У місті ефективно працює ТЦСО «Калина», який у 2023 році надав соціальні послуги 5,5 тис. осіб, із них 1192 особи з інвалідністю, 876 внутрішньо переміщених осіб. 7% отримувачів послуг складають жителі старостинських округів.

Коштом бюджету громади здійснюється підтримка соціально вразливих громадян. Продовжується фінансування програми «Міський соціальний маршрут», у рамках якої здійснюється безкоштовне для пасажирів автобусне сполучення за маршрутами № 29 «Південний — Низи» і № 32 «Південний — Кияшки — Салівка» та перевезення до садових товариств з квітня по листопад.

За вагомий особистий внесок у будівництво міста, багаторічну сумлінну працю на суспільне благо, активну громадянську позицію учасникам громадських організацій «Клуб першопрохідців «Полтавська магнітка» та «Спілка першозасновників Полтавського ГЗК» була оголошена Подяка міського голови.