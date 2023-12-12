У Кременчуці вантажівка з'їхала з дороги та застрягла

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Вчора, 11 грудня, о 12.55, на вулиці Полковника Оксанченка у Кременчуці вантажівка з’їхала з дороги на узбіччя та застрягла. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Працівники ДСНС за допомогою тросу від пожежного автомобіля відбуксирували вантажівку на безпечну ділянку дороги.

На місці працювали рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини.