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Надзвичайні новини

У Кременчуці вантажівка з'їхала з дороги та застрягла

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 307

 

Рятувальники відбуксирували вантажівку на безпечну ділянку дороги

Вчора, 11 грудня, о 12.55, на вулиці Полковника Оксанченка у Кременчуці вантажівка з’їхала з дороги на узбіччя та застрягла. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Працівники ДСНС за допомогою тросу від пожежного автомобіля відбуксирували вантажівку на безпечну ділянку дороги.

На місці працювали рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. 

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Автор: Дарія Згура Джерело фото: ДСНС
Теги: вантажівка буксир ДСНС
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