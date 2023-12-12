У Кременчуці знову «замінували» школи

Поліція та кінологи перевіряють інформацію
Сьогодні, 12 грудня, у Кременчуці «замінували» всі школи. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
Відомо, що до поліції надійшов електронний лист з інформацією про замінування.
Наразі виїхали слідчо-оперативні групи та кінологи для перевірки інформації.
Нагадаємо, що минулого разу у Кременчуці школи «мінували» 1 грудня.
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