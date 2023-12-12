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Надзвичайні новини

У Кременчуці знову «замінували» школи

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 450

 

Поліція та кінологи перевіряють інформацію

Сьогодні, 12 грудня, у Кременчуці «замінували» всі школи. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Відомо, що до поліції надійшов електронний лист з інформацією про замінування.

Наразі виїхали слідчо-оперативні групи та кінологи для перевірки інформації. 

Нагадаємо, що минулого разу у Кременчуці школи «мінували» 1 грудня.

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Автор: Дарія Згура
Теги: замінування школи заклади освіти
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