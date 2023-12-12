На війні загинув капітан медичної служби з Кременчука Олександр Неділько

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Загинув військовий з Кременчука капітан медичної служби Олександр Миколайович Неділько. Два місяці не дожив бойовий офіцер до 60-річного ювілею і повернення до цивільної роботи.

— У бригаді лікар — із перших днів повномасштабної війни. Служив чесно і сумлінно, з високим почуттям обов’язку. Чудовий хірург і життєрадісна та товариська людина. Таким запам’ятають його фронтові товариші, — йдеться у повідомленні служби звязків з громадськістю 3 окремої танкової Залізної бригади.

Дата прощання поки невідома.