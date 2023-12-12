«Є люди, які працюють, а є ті, які розмовляють», — Олег Лєднік розповів про роботу Кременчуцького РВА, відпустку та хейт

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 205

Цього року очільник району був у відпустці лише 5 днів

На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік привітав воїнів Сухопутних військ ЗСУ, які відзначають сьогодні професійне свято. Він подякував військовослужбовцям за їх мужність та згадав про героїв, які віддали своє життя захищаючи Україну.

Відповідаючи на питання журналістів Олег Лєднік розповів про роботу Кременчуцької РВА та хвилю хейту, яка розповсюджується проти нього в соцмережах.

— Багато з того, що робить Кременчуцька РВА ми просто не можемо розголошувати через зрозумілі причини — в країні триває війна. Можливо цим користуються наші політичні опоненти, коли розповсюджують усілякі фейки та чутки… Є люди, які працюють, а є ті, які розмовляють. Ми належимо до першої категорії. Оцінка усім буде надана після війни. А зараз нам треба об’єднуватися, пам’ятаючи, що у нас один спільний ворог, — пояснив Олег Лєднік.

На питання, скільки днів цього року він був у відпустці, Олег Лєднік відповів, що лише 5 днів. Проте інші працівники Кременчуцької РВА основну відпустку використали повністю.

— З початку повномасштабного вторгнення росіян роботи менше не стало, проте ми її змогли систематизувати. Як працювали 24/7 минулого року, так працюємо і зараз. І, хоч ми вже не ночуємо у приміщенні РВА, але усі посадовці, як-то кажуть, чергують на телефонах, і у разі потреби збираються за 30 хвилин у визначеному місці, — пояснив Олег Лєднік.

Нагадаємо, що керівник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік подав декларацію за доходи за 2022 рік, з якої стало відомо, що за два роки він отримав у подарунок від батька майже 3 млн грн.