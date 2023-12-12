«Є люди, які працюють, а є ті, які розмовляють», — Олег Лєднік розповів про роботу Кременчуцького РВА, відпустку та хейт

На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік привітав воїнів Сухопутних військ ЗСУ, які відзначають сьогодні професійне свято. Він подякував військовослужбовцям за їх мужність та згадав про героїв, які віддали своє життя захищаючи Україну.
Відповідаючи на питання журналістів Олег Лєднік розповів про роботу Кременчуцької РВА та хвилю хейту, яка розповсюджується проти нього в соцмережах.
На питання, скільки днів цього року він був у відпустці, Олег Лєднік відповів, що лише 5 днів. Проте інші працівники Кременчуцької РВА основну відпустку використали повністю.
Нагадаємо, що керівник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік подав декларацію за доходи за 2022 рік, з якої стало відомо, що за два роки він отримав у подарунок від батька майже 3 млн грн.
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