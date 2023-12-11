Понад півтора мільйона гривень від батька та дві «Тойоти» задекларував начальник КРВА Олег Лєднік

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 164

За два роки Олег Лєднік отримав у подарунок від батька майже 3 млн грн

Керівник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік подав декларацію за доходи за 2022 рік. Які статки має посадовець та його сім’я і що змінилось у порівняні з 2021 роком — в нашому матеріалі.

У своїй декларації за 2022 рік Олег Лєднік вказав дружину-підприємицю Оксану Лєднік та двох синів — Нікіту та Матвєя.

Нерухомість

Керівник Кременчуцької РВА має земельну ділянку у 1195 м² в селі Михайленки. Вартість землі — 71 тис. 515 грн. У власність отримав ще у 2012 році.

Його дружина Оксана Лєднік має 2 житлових будинки у Піщаному та Михайленках, гараж та кілька земельних ділянок. Зокрема, власницею будинків Оксана Лєднік стала у 2010 та 2013 роках. Вартість кожного з них — понад 300 тис. грн. Загальна площа землі, якою володіє Оксана Лєднік — 38 тис. 190 м².

Додамо, за даними YouControl, основний вид діяльності підприємиці Оксани Лєднік — роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах. Серед іншого, дружина начальника КРВА надає в оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно. Також торгує меблями, килимами, машинами, освітлювальним приладдям і деревиною.

Востаннє Оксана Лєднік отримала земельну ділянку у 2021 році загальною площею 100 м² у місті Глобине.

Транспорт

Олег Лєднік задекларував 8 транспортних засобів. Серед них — квадроцикли та гідроцикли, придбані у період з 2006 по 2013 роки, загальною вартістю понад 171 тис. грн.

Оксана та Олег Лєдніки мають два легкові автомобілі, які придбали у 2021 році. Зокрема, начальник КРВА має Toyota Land Cruiser 200 2016 року, вартість якої на одній з інтернет-платформ продажу та купівлі автомобілі в середньому оцінюють у понад 2 млн грн.

Оксана Лєднік придбала Toyota Rav-4 Hybryd 2020 року. Як вказано на сайті Toyota, ціна машини може варіюватися від 1,3 млн грн до понад 1,8 млн у залежності від комплектації.

Доходи й подарунки

За минулий рік чиновник отримав пенсію у розмірі 164 тис. 55 грн. Зарплата керівника РВА за 2022 рік склала понад пів мільйона гривень — 566 тис. 437 грн. Якщо порівнювати з декларацією за 2021 рік, то плата зросла на понад 189 тис. грн. У середньому торік Олег Лєднік заробляв по 47 тисяч гривень на місяць.

Дружина Оксана Лєднік завдяки підприємницькій діяльності за рік отримала 724 тис. 411 грн. У порівняні з 2021 роком дохід зріс на майже 74 тис. грн.

У своїй декларації Олег Лєднік вказав грошовий подарунок від батька Віктора Лєдніка. Так, у 2022 році начальнику адміністрації батько подарував 1 млн 800 тис. грн. У 2021 році розмір подарунка був меншим — 950 тисяч гривень.

За даними YouControl, батько начальника РВА Віктор Лєднік — підприємець, займається будівництвом. Його фірма ПП «Райагробуд», як вказано у Prozzoro, неодноразово вигравала у тендерах від комунальних підприємств, закладів та установ у Глобиному та Глобинській громаді.

Великокринківський ліцей у Глобинській громаді готовий до навчального року

Грошові активи

Чиновник задекларував 30 тисяч євро готівки. Його дружина має 1 млн 435 тис. 503 грн на банківському рахунку та 50 тисяч доларів готівки. У 2021 році Олег Лєднік мав 20 тис. євро готівкою, а на банківському рахунку дружини було 1 млн 44 тис.