«Енергоефективна Раківка»: у 2024 році на будівництво двох котелень у Кременчуці планують витратити 1,1 мільйон євро

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 95

У Кременчуці продовжують втілювати проєкт «Енергоефективна Раківка». Нагадаємо, повний інвестиційний бюджет проєкту складає трохи менш як 10 мільйонів євро, це кредитні кошти, міського бюджету та грантові. Йдеться про будівництво двох нових котелень на Раківці, одна з яких працюватиме на біопаливі. Також, у рамках проєкту, планують модернізувати теплові мережі. Зараз Раківка отримує тепло від ТЕЦ вагонобудівного заводу. Як повідомив директор Департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик, тільки за 2023 рік компенсація втрат у мережах мікрорайону склала 40 млн грн.

— Це плата за безгосподарність. Мережі від котельні вагонобудівного заводу застарілі, тож тепло втрачається ще на шляху до квартир людей. Зараз триває перехід з чотиритрубної системи на двотрубну. У наступному році плануємо на одній з вже збудованих котелень розробити документацію проєкту будівництва центрального теплового пункту, — розповідає Іван Москалик.

За словами чиновника, у 2024 році на будівництво двох котелень на правому березі планують витратити 1 мільйон 100 тисяч євро інвестиційних коштів, ще 500 тисяч євро — на модернізацію теплових мереж.

Мер міста Віталій Малецький зазначає, ТЕЦ вагонобудівного заводу залишать як резервну:

— Якщо перерахувати 40 млн за кожен рік втрат у мережах, то можна було збудувати вже дві такі котельні. Нам потрібно швидше все добудувати, зробити заміну мереж і відійти від основного постачальника ТЕЦ вагонобудівного заводу. Але нам треба буде ТЕЦ підтримувати, щоб була як резервна потужність, — говорить Віталій Малецький.

Нагадаємо, що підрядника на «Енергоефективну Раківку» обрали без конкурсу. Мова йде про закупівлю, за результатами якої 14 серпня 2023 року «Теплоенерго» уклало два договори з ТОВ «Кременергобуд» на виконання робіт з електропостачання (ціна — 5,46 млн гривень) та нове будівництво теплогенеруючих потужностей (ціна — 5,6 млн гривень).