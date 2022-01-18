Котельні на Раківці за 10 млн євро будуватиме чеська компанія «Енком»: сесія дала згоду на підписання угод

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 443 Коментарів: 2

Проєкт «Енергоефективна Раківка» передбачає будівництво двох газових котелень та однієї на біопаливі

18 січня сесія Кременчуцької міськради більшістю депутатських голосів дала дозвіл комунальному підприємству «Теплоенерго» на укладення договорів за проєктом «Енергоефективна Раківка». Проєкт передбачає будівництво двох газових котелень у мікрорайоні та однієї на біопаливі. Вони мають забезпечити Раківку теплом замість застарілої та неефективної ТЕЦ вагонзаводу. Крім цього, передбачена реконструкція системи централізованого теплопостачання у мікрорайоні. Зокрема, встановлення ІТП (індивідуальних теплових пунктів) у будинках.

Проєкт фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів корпорації НЕФКО. За її умовами проведено міжнародний тендер по двох лотах:

будівництво газових котелень і монтаж системи SCADA ( вона передбачає регулювання подачі теплоносія, що забезпечить ефективне використання теплової енергії);

будівництво котельні на біопаливі.

Як йдеться у Пояснювальній записці до проєкту рішення міськради, переможцем в обох лотах стала компанія «Енком» (Чехія, місто Брно). Саме з нею й укладе контракти підприємство «Теплоенерго». Компанія «Енком» залучатиме українських підрядників - «Укратомінструмент» та ТОВ «Ютем-інжиніринг» - так сказано в проєктах угод, які КП «Теплоенерго» представило на розгляд депутатів.

Рішення ухвалили майже без обговорення. Лише в депутатів Олександра Роженка та Лариси Гориславець були побоювання стосовно того, аби не допустити зриву контрактів (графіків виконання робіт), як це сталося із глобальним проєктом термомодернізації громадських будівель.

Мер міста Віталій Малецький зазначив, що робоча група з реалізації проєкту «Енергоефективна Раківка» збиратиметься щомісяця — і контролюватиме хід виконання робіт. Проєктом опікується департамент житлово-комунального господарства.

Що передбачає договір на газові котельні

Будівництво двох газових котелень потужністю 20 МВт кожна. Коефіцієнт корисної дії кожної — не менше 96%.

Експлуатаційний термін котлів — не менше 20 років.

Вартість угоди на дві газові котельні та систему SCADA — 6 698 852 євро , при цьому коригування ціни не застосовується. Підрядник отримає 30% авансу для початку робіт.

Договір має бути виконаний не пізніше, ніж через 16 місяців після набрання ним чинності (тобто фактично котельні мають бути введені в експлуатацію за півтора року — у 2023 році).

Етап Опис Термін завершення робіт 1 Остаточний детальна проектна документація стадія W (укр – «П») Не пізніше ніж через три (3) місяці після дати набрання чинності 2 Експертиза детальної проектної документації стадія P (укр – «П») відповідно до Українського законодавства Не пізніше ніж через шість (6) місяців після дати набрання чинності 3 Отримання дозволу на монтажні роботи відповідно до Українського законодавства Не пізніше ніж через сім (7) місяців після дати набрання чинності 4 Поставка котлів Не пізніше ніж через дев’ять (9) місяців після дати набрання чинності 5 Роботи з монтажу та наладки завершено (видано акт про завершення робіт) Не пізніше ніж через одинадцять (11) місяців після дати набрання чинності 6 Завершення будівництва (проходження гарантійного тесту) Не пізніше ніж через шістнадцяти(16) місяців після дати набрання чинності





Що передбачає договір на котельню, яка працюватиме на біопаливі

Використовуватиметься біопаливо — пелети.

Потужність біопаливного котла — не менше 4 МВт.

Експлуатаційний термін — не менше 20 років.

Вартість угоди - 3 078 800 євро , при цьому коригування ціни не застосовується. Підрядник отримає 30% авансу для початку робіт.

Договір має бути виконаний не пізніше, ніж через 16 місяців після набрання ним чинності (тобто котельня на біопаливі має бути введена в експлуатацію за півтора року — у 2023 році — так само, як і газові котельні).

Графік виконання робіт повністю збігається з графіком будівництва газових котелень.

Нагадаємо, вартість проєкту на стадії тендерів оцінювалася в 12 млн євро, однак за результатами тендерів ця сума зменшена і складає (по двох лотах) трохи менше 10 млн євро.