Котельні на Раківці за 10 млн євро будуватиме чеська компанія «Енком»: сесія дала згоду на підписання угод

Проєкт «Енергоефективна Раківка» передбачає будівництво двох газових котелень та однієї на біопаливі
18 січня сесія Кременчуцької міськради більшістю депутатських голосів дала дозвіл комунальному підприємству «Теплоенерго» на укладення договорів за проєктом «Енергоефективна Раківка». Проєкт передбачає будівництво двох газових котелень у мікрорайоні та однієї на біопаливі. Вони мають забезпечити Раківку теплом замість застарілої та неефективної ТЕЦ вагонзаводу. Крім цього, передбачена реконструкція системи централізованого теплопостачання у мікрорайоні. Зокрема, встановлення ІТП (індивідуальних теплових пунктів) у будинках.
Проєкт фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів корпорації НЕФКО. За її умовами проведено міжнародний тендер по двох лотах:
Як йдеться у Пояснювальній записці до проєкту рішення міськради, переможцем в обох лотах стала компанія «Енком» (Чехія, місто Брно). Саме з нею й укладе контракти підприємство «Теплоенерго». Компанія «Енком» залучатиме українських підрядників - «Укратомінструмент» та ТОВ «Ютем-інжиніринг» - так сказано в проєктах угод, які КП «Теплоенерго» представило на розгляд депутатів.
Рішення ухвалили майже без обговорення. Лише в депутатів Олександра Роженка та Лариси Гориславець були побоювання стосовно того, аби не допустити зриву контрактів (графіків виконання робіт), як це сталося із глобальним проєктом термомодернізації громадських будівель.
Мер міста Віталій Малецький зазначив, що робоча група з реалізації проєкту «Енергоефективна Раківка» збиратиметься щомісяця — і контролюватиме хід виконання робіт. Проєктом опікується департамент житлово-комунального господарства.
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Етап
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Опис
|
Термін завершення робіт
|
1
|
Остаточний детальна проектна документація стадія W (укр – «П»)
|
Не пізніше ніж через три (3) місяці після дати набрання чинності
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2
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Експертиза детальної проектної документації стадія P (укр – «П») відповідно до Українського законодавства
|
Не пізніше ніж через шість (6) місяців після дати набрання чинності
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3
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Отримання дозволу на монтажні роботи відповідно до Українського законодавства
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Не пізніше ніж через сім (7) місяців після дати набрання чинності
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4
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Поставка котлів
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Не пізніше ніж через дев’ять (9) місяців після дати набрання чинності
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5
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Роботи з монтажу та наладки завершено (видано акт про завершення робіт)
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Не пізніше ніж через одинадцять (11) місяців після дати набрання чинності
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6
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Завершення будівництва (проходження гарантійного тесту)
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Не пізніше ніж через шістнадцяти(16) місяців після дати набрання чинності
Нагадаємо, вартість проєкту на стадії тендерів оцінювалася в 12 млн євро, однак за результатами тендерів ця сума зменшена і складає (по двох лотах) трохи менше 10 млн євро.
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