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Кременчук, Здоров'я

У Крюкові без сімейного лікаря залишилося 2 тисячі пацієнтів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 740 Коментарів: 1

 

Кременчужани розгублені, адже людям ніхто не розповів, що відбувається, не запропонував альтернативу

У Крюкові близько 2 тисяч людей залишилися без сімейного лікаря, адже звільнилося двоє лікарів – з амбулаторії на вулиці Чумацький шлях та з амбулаторії на вулиці Івана Приходька. За словами депутатки Лариси Гориславець, пацієнти розгублені, адже людям ніхто не розповів, що відбувається, не запропонував альтернативу.

Голова департаменту охорони здоров'я Максим Середа запевнив, що без медичної допомоги кременчужани не залишилися:

- Коли лікарі звільняються - переїжджають, міняють роботу - відповідальність за пацієнтів несе заклад, де лікар працював.

Він пояснив, що люди можуть звертатися до ЦПМСД №2, що знаходиться на вулиці Генерала Манагарова, 9. Там навіть є два лікарі, які ще не мають максимальної кількості пацієнтів, тож мешканці Правобережжя можуть укласти декларацію з ними.

Якщо ж людина не може їхати так далеко, можна зателефонувати у ЦПМСД №2 та запросити лікаря додому для укладення декларації.

Пан Середа розповів, що зараз двоє сімейних лікарів завершують інтернатуру і в серпні почнуть працювати в Кременчуці.

А щодо комунікації з пацієнтами, голова департаменту сказав так:

- Можливо, через збої зв'язку хтось інформацію не отримав, але зараз всім пацієнтам повідомлення розіслані. І пацієнти не залишилися без медичної допомоги.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: лікарі Крюків пацієнти
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Коментарі: 1

572
Чувааак:
Сьогодні, 17:32

Прізвища є в лікарів??? Шоб я знав чи варто мені турбуватись


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