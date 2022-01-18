Стадіон «Кредмаш» забрали у «Кременя» й віддали «Авангарду»

Сьогодні, 16:36 Переглядів: 368

«ТелеграфЪ» намагався розібратися, з якою метою передають стадіон з одного комунального закладу до іншого

Наприкінці 2021 року стадіон на вул. Гагаріна, 26-А (стадіон «Кредмаш») зняли з балансу МФК «Кремінь» й передали на баланс КДЮСШ «Авангард». Разом з інфраструктурою стадіону до комунального закладу «Авангард» перейшли 11 працівників. Як вдалося з'ясувати «Телеграфу», 11 осіб - це працівники, які обслуговують діяльність стадіону.

На наш запит в управлінні молоді та спорту повідомили, що рішенням виконкому Кременчуцької міської ради від 5 листопада 2021 року надана згода про безоплатну передачу стадіону з балансу МФК «Кремінь» на баланс КДЮСШ «Авангард».

Згідно з актом приймання-передачі, з балансу на баланс передали будівлі та споруди стадіону, які розташовані по вул. Гагаріна, 26-А. У список нерухомого майна входить: адміністративно-побутовий корпус, дві будівлі складу, вбиральня, огорожа, мережі водопостачання та водовідведення.

Фактично безоплатно передали стадіон з одного комунального закладу до іншого. За інформацією ТЪ, це мало допомогти з полегшенням процедури реконструкції стадіону, адже стадіон – це не лише футбольне поле, а й бігові доріжки для занять легкоатлетів.

- В теперішній час не оголошено тендер та не визначено виконавця робіт, а тому графік робіт з реконструкції комунального стадіону по вул. Гагаріна, 26-А на 2022 рік не затверджено, - відповіли в управлінні на запит щодо самої реконструкції стадіону.

У понеділок, 17 січня, відбулася апаратна нарада у Полтавській обласній державній адміністрації. Т.в.о. голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін озвучив проєкти, які планують реалізувати в рамках «Великого будівництва». Серед усіх проєктів зі сфер медицини, культури, освіти та спорту, на жаль, не знайшлося стадіону у Кременчуці.

Шлях до реконструкції

У лютому 2017 року оголошено про реконструкцію стадіону на вулиці Гагаріна. Навіть виділили 400 000 гривень на розроблення проєкту. Планувалося, що першу чергу мають здати до 2021 року (реконструкція поля та однієї трибуни). Проте лише одна проєктна документація щодо реконструкції стадіону тривала кілька років, її завершили лише у 2021 році.

2018 рік. З міського бюджету Кременчука виділили 1 мільйон гривень, але його згодом перерозподіли на погашення боргів перед МФК «Кремінь» та Федерацією футболу Кременчука.

У 2020 році перед пандемією коронавірусу з Державного фонду регіонального розвитку планували виділити кошти на реконструкцію стадіону «Кредмаш». Навіть у міському бюджеті Кременчука передбачили понад 13 мільйонів гривень. Проте форс-мажор вніс свої корективи.

Кошти з міського бюджету вирішили перерозподілити після того, як ДФРР не профінансував реконструкцію стадіону. Й депутати перерозподілили кошти на спортивні майданчики та реконструкцію музею, лікарні, приміщень військової частини 2059 Національної гвардії, благоустрій територій та погашення кредиторської заборгованості і надання пільг.

Міський голова Віталій Малецький минулого 2021 року на пресконференції дзюдо розповів, що стадіон на вулиці Гагаріна подали в програму «Великого будівництва». У міській владі сподівалися, що це допоможе наступного року розпочати роботи з реконструкції стадіону «Кредмаш». Проте стадіон у Кременчуці знову «в прольоті».

За 6 років до ювілею стадіону

Цього року стадіону на вулиці Гагаріна, 26-А виповнюється 94 роки. Він збудований на місці заболоченого озера у 1928 році і був названий на честь 1 Травня. Перед війною перейменований на «Динамо». Відбудований після війни, стадіон спочатку перебував під опікою спортивного товариства «Спартак», а у 1960-му році переданий на баланс заводу шляхових машин і отримав назву «Дніпро» (на честь команди «Дніпро-1»), яка того року стала переможцем і володарем Кубку першості Полтавської області.

У 2013 році стадіон прийняли на баланс міста. 4 квітня 2017 року стадіон «Кредмаш» закріпили за «Кременем» з правом оперативного управління. А вже 5 листопада 2021 року його передали на баланс комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард».