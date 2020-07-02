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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кошти на стадіон «Кредмаш» депутати розділили на музей та нацгвардійців

Сьогодні, 08:38 Переглядів: 610 Коментарів: 3

 

Рішення затвердили на сесії Кременчуцької міської ради

Кошти з міського бюджету, які були призначені на реконструкцію стадіону «Кредмаш», розподілили на об’єкти бюджету розвитку. 9,8 млн грн з передбаченої суми (13 685 066 грн) перерозподілять між музеєм, нацгвардіцями, парком та погашенням кредиторської заборгованості і надання пільг населенню.


Кошти вирішили перерозподілити після того, як Державний фонд регіонального розвитку не профінансував реконструкцію стадіону.


Реконструкція в прольоті: на боротьбу з коронавірусом зняли кошти з реконструкції стадіону «Кредмаш»


- В зв'язку з тим, що за результатами засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проєктів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, яка відбулася 20 квітня 2020 року, присутніми на засіданні членами комісії прийнято рішення про виключення з рейтингового переліку проєкту «Реконструкція комунального стадіону по вул. Гагаріна, 26-а в м. Кременчук Полтавської області, 1 черга», тому немає необхідності в співфінансуванні з місцевого бюджету м. Кременчука в сумі 13 685 088,00 грн. Вивільнені асигнування в сумі 8 928 028,00 грн пропонується направити на об’єкти бюджету розвитку та погашення кредиторської заборгованості і надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 928 028,00 грн, - йдеться у рішенні прийнятому на сесії.


Кошти з реконструкції стадіону «Кредмаш» (9 856 056 грн) перерозподілили на:

  • комплексний благоустрій території в районі житлових будинків №40А та №42А по вул. Правобережній у Кременчуці (нове будівництво) - 1 млн грн
  • реконструкція будівель Кременчуцького краєзнавчого музею - 3 млн грн
  • будівництво адміністративної будівлі по вул. Княгині Ольги, 3 (територія нацгвардіців) - 3 млн грн
  • реконструкція приймального відділення будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» по вул. Павлова, 2 в м. Кременчуці Полтавської області (на умовах співфінансування) - 1 млн грн
  • реконструкція каналізаційної насосної станції СП-17 в м. Кременчуці - 350 000 грн
  • благоустрій території по вул. Юрія Кондратюка в районі житлових будинків №14 та №18 (нове будівництво) - 300 000 грн
  • комплексний благоустрій скверу «Юність» в м. Кременчуці (нове будівництво) - 278 028 грн
  • погашення кредиторської заборгованості і надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг - 928 028 грн

Різниця коштів в районі 4 млн грн (3 829 010 грн) залишається на реконструкцію стадіону «Кредмаш». Нагадаємо, що до сьогодні не завершена проєктно-кошторисна документація реконструкції стадіону на вул. Гагаріна.

3
Автор: Альона Душенко
Теги: стадіон реконструкція музей нацгвардія
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

247
Джо:
Сьогодні, 09:35

почему нацгвардейцам 3 млн, а больнице 1?


9 1
188
Piton78:
Сьогодні, 10:05

О знову розпиляли І мабуть саме необхідне зараз то це музей прям ніяк без нього неможна? Мабуть лікуватиме від вірусу а медики будуть ходити і отримувати духовне задоволення замість медикаментів засобів захисту і зарплатні! Прямо навіть сказати нічого одні нецензурні висловлювання! А за які кошти проводяться роботи біля фасаду колишньої "Зебри" наш мер як ніхто інший повинен про це знати адже він там не останнім боком!


3 1
2 610
ИМХО:
Сьогодні, 10:41

Музей, музей... "Пилить", не "перепилить"... У Шуры Балаганова работы прибавиться!

smile


4 0

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