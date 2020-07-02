Кошти на стадіон «Кредмаш» депутати розділили на музей та нацгвардійців

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Кошти з міського бюджету, які були призначені на реконструкцію стадіону «Кредмаш», розподілили на об’єкти бюджету розвитку. 9,8 млн грн з передбаченої суми (13 685 066 грн) перерозподілять між музеєм, нацгвардіцями, парком та погашенням кредиторської заборгованості і надання пільг населенню.





Кошти вирішили перерозподілити після того, як Державний фонд регіонального розвитку не профінансував реконструкцію стадіону.









- В зв'язку з тим, що за результатами засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проєктів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, яка відбулася 20 квітня 2020 року, присутніми на засіданні членами комісії прийнято рішення про виключення з рейтингового переліку проєкту «Реконструкція комунального стадіону по вул. Гагаріна, 26-а в м. Кременчук Полтавської області, 1 черга», тому немає необхідності в співфінансуванні з місцевого бюджету м. Кременчука в сумі 13 685 088,00 грн. Вивільнені асигнування в сумі 8 928 028,00 грн пропонується направити на об’єкти бюджету розвитку та погашення кредиторської заборгованості і надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 928 028,00 грн, - йдеться у рішенні прийнятому на сесії.





Кошти з реконструкції стадіону «Кредмаш» (9 856 056 грн) перерозподілили на:

комплексний благоустрій території в районі житлових будинків №40А та №42А по вул. Правобережній у Кременчуці (нове будівництво) - 1 млн грн

реконструкція будівель Кременчуцького краєзнавчого музею - 3 млн грн

будівництво адміністративної будівлі по вул. Княгині Ольги, 3 (територія нацгвардіців) - 3 млн грн

реконструкція приймального відділення будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» по вул. Павлова, 2 в м. Кременчуці Полтавської області (на умовах співфінансування) - 1 млн грн

реконструкція каналізаційної насосної станції СП-17 в м. Кременчуці - 350 000 грн

благоустрій території по вул. Юрія Кондратюка в районі житлових будинків №14 та №18 (нове будівництво) - 300 000 грн

комплексний благоустрій скверу «Юність» в м. Кременчуці (нове будівництво) - 278 028 грн

погашення кредиторської заборгованості і надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг - 928 028 грн

Різниця коштів в районі 4 млн грн (3 829 010 грн) залишається на реконструкцію стадіону «Кредмаш». Нагадаємо, що до сьогодні не завершена проєктно-кошторисна документація реконструкції стадіону на вул. Гагаріна.